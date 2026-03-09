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Βέλγιο: Έκρηξη έξω από συναγωγή στη Λιέγη
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10:00 - 09 Μαρ 2026

Βέλγιο: Έκρηξη έξω από συναγωγή στη Λιέγη

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές υλικές ζημιές προκάλεσε έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε συναγωγή στη Λιέγη, στο ανατολικό Βέλγιο, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία διερευνά τα αίτια του περιστατικού.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Λιέγης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίζονται σε υλικό επίπεδο.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από τη συναγωγή, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες και αυτοψίες.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη συναγωγή που κατασκευάστηκε το 1899, λειτουργεί επίσης ως μουσείο, όπου εκτίθενται αντικείμενα που σχετίζονται με την ιστορία και την παρουσία της εβραϊκής κοινότητας της Λιέγης, σύμφωνα με πληροφορίες από την ιστοσελίδα της.

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