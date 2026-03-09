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Alpha Bank: Νέο μειωμένο σταθερό επιτόκιο στο 2% για την απόκτηση πρώτης κατοικίας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09:50 - 09 Μαρ 2026

Alpha Bank: Νέο μειωμένο σταθερό επιτόκιο στο 2% για την απόκτηση πρώτης κατοικίας

Reporter.gr Newsroom
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Στο 2% διαμορφώνει το 3ετές σταθερό επιτόκιο του στεγαστικού της προγράμματος «Alpha Πρώτη Κατοικία» η Alpha Bank, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα των πελατών της να αγοράσουν το πρώτο τους σπίτι με ευνοϊκότερους και προσιτούς όρους. Το μειωμένο κατά 0,50% επιτόκιο ισχύει για νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 31 Μαΐου 2026.

Πλεονεκτήματα του προγράμματος «Alpha Πρώτη Κατοικία»

Με τη νέα αυτή κίνηση, η Alpha Bank προσφέρει την πιο συμφέρουσα πρόταση στην αγορά καθώς, πέραν του προνομιακού επιτοκίου, παρέχει μία σειρά από επιπλέον ισχυρά πλεονεκτήματα, όπως:

• Μηδενική χρέωση εξέτασης αιτήματος.

• Χρηματοδότηση έως 90% της αξίας του ακινήτου.

• Πλήρη ευελιξία μετά την σταθερή περίοδο επιτοκίου, επιτρέποντας στους πελάτες να επιλέξουν μεταξύ σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου, όταν ο ανταγωνισμός περιορίζεται αποκλειστικά σε κυμαινόμενο επιτόκιο μετά την αρχική περίοδο.

• Ελκυστικά επιτόκια και μετά την λήξη της 3ετους αρχικής σταθερής διάρκειας του δανείου, με περιθώριο κυμαινομένου επιτοκίου στο Euribor 3μήνου από 1,80%.

Ευέλικτη αποπληρωμή

Πέρα από τη σημαντική μείωση του σταθερού επιτοκίου, το στεγαστικό δάνειο της Alpha Bank για απόκτηση πρώτης κατοικίας, παρέχει επίσης ένα ιδιαίτερα ευέλικτο σχήμα αποπληρωμής, προσφέροντας στον δανειολήπτη την απαραίτητη ευχέρεια για τη διαχείριση του δανείου του. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα προσφέρει:

• Έως 50% αρχική δόση με χαμηλή εκκίνηση. Το ποσό της δόσης μπορεί να είναι μειωμένο έως και 50% για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

• Έως 2 χρόνια περίοδο χάριτος.

• Παράλειψη 1 δόσης τον χρόνο, με ενσωμάτωση στις δόσεις που απομένουν.

• Δυνατότητα επιμήκυνσης διάρκειας δανείου, ώστε να μειωθούν όλες οι επόμενες δόσεις.

• Δυνατότητα προσαρμογής δόσης, με το πρόγραμμα Προσαρμόζω τη Δόση μου που καθορίζει τη δόση του δανείου, αν μεταβληθεί πρόσκαιρα το εισόδημα.

• Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μέρους ή όλου του ποσού, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους στο alpha.gr.

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