Συναγερμός στο Ακρωτήρι: Ήχησαν ξανά σειρήνες - Μήνυμα παραμονής σε εσωτερικούς χώρους

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει το Ακρωτήρι Κύπρου, όπου το πρωί της Δευτέρας (9/3) ήχησαν εκ νέου σειρήνες συναγερμού, ενώ παράλληλα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής.

Συγκεκριμένα, στις 10:40 το πρωί οι αρχές απέστειλαν ειδοποίηση προς τους πολίτες, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους μέχρι νεότερης ενημέρωσης, λόγω της κατάστασης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Οι οδηγίες δόθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας των κατοίκων.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Κυπριακή Δημοκρατία, Νίκος Χριστοδουλίδης, προχώρησε σε δημόσια δήλωση, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη που παρέχει. Όπως ανέφερε, η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υπεράσπιση των συνόρων, υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή στήριξη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διαχείριση της κρίσης και τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή.

Παράλληλα, στο διπλωματικό πεδίο αναμένονται εξελίξεις, καθώς το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί τριμερής συνάντηση στην Πάφος, με τη συμμετοχή των ηγετών της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Κύπρου, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για τις εξελίξεις και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.