ΗΠΑ: Σταθερός στο 2,4% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο - Το ερώτημα είναι «τι φέρνει ο πόλεμος»

Ο ετήσιος πληθωρισμός στις ΗΠΑ παρέμεινε σταθερός τον Φεβρουάριο, ωστόσο, το ερώτημα που απασχολεί όλους είναι τι θα ακολουθήσει λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Άλλωστε, η έκθεση δεν καταγράφει την απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,4% τον Φεβρουάριο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας την Τετάρτη.

Αυτό ήταν ίσο με τις προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα της Wall Street Journal.

Οι βασικές τιμές, οι οποίες εξαιρούν τα ασταθή τρόφιμα και την ενέργεια, αυξήθηκαν κατά 2,5% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Το ερώτημα είναι τι θα φέρει ο πόλεμος

Πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η έκθεση για τον πληθωρισμό θα ήταν μια βασική ανάγνωση, διαμορφώνοντας τις προσδοκίες για την πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal έχει πλεόν μετατραπεί από τη σύγκρουση σε κάτι που μοιάζει περισσότερο με μια βάση εκκίνησης για τις ανατιμήσεις που θα φέρει ο πόλεμος τους επόμενους μήνες.

«Τα στοιχεία του Φεβρουαρίου είναι ήδη εντελώς ασήμαντα», δήλωσε ο Joseph Brusuelas, επικεφαλής οικονομολόγος της RSM, λίγο πριν από τη δημοσίευση της έκθεσης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου των ΗΠΑ έχουν παρουσιάσει απότομες διακυμάνσεις από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν και έχουν διαπραγματευτεί κατά μέσο όρο περίπου 82 δολάρια το βαρέλι μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα, σε σύγκριση με τον μέσο όρο περίπου 65 δολαρίων του Φεβρουαρίου. Ως αποτέλεσμα, ο πληθωρισμός τον Μάρτιο πιθανότατα θα είναι υψηλότερος.