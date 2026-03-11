ΗΠΑ: «Έπιασε» υψηλό 21 μηνών η τιμή της βενζίνης – Μηνιαίο «άλμα» 22%

Μόνο μέσα στην τελευταία εβδομάδα η μέση τιμή έχει αυξηθεί κατά 38 σεντς, ενώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα η αύξηση φτάνει τα 64 σεντς.

Όπως αναφέρει το CNN, πρόκειται για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία και μηνιαία άνοδο των τιμών από τις αρχές Μαρτίου του 2022, δηλαδή λίγο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Συνολικά, κατά τον τελευταίο μήνα η τιμή της βενζίνης έχει ενισχυθεί περίπου κατά 22%.

Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στον πόλεμο στο Ιράν και στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, επηρεάζεται και από τις επιθέσεις αντιποίνων του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις γειτονικών χωρών, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και η Σαουδική Αραβία.

Ακόμη πιο έντονες είναι οι αυξήσεις στην τιμή του ντίζελ. Η μέση τιμή του καυσίμου ντίζελ αυξήθηκε κατά 5 σεντς και έφτασε τα 4,89 δολάρια το γαλόνι στην τελευταία καταγραφή, παρουσιάζοντας άνοδο 79 σεντς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.