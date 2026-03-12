ΗΠΑ: Μειωμένο το εμπορικό έλλειμα τον Ιανουάριο - Σε ιστορικό υψηλό οι εξαγωγές

Σημαντική μείωση κατέγραψε το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν σε ιστορικό υψηλό επίπεδο, ενώ οι εισαγωγές σημείωσαν μικρή υποχώρηση.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 25,3% και διαμορφώθηκε στα 54,5 δισ. δολάρια.

Τα στοιχεία του Δεκεμβρίου αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω, δείχνοντας ότι το έλλειμμα είχε διευρυνθεί στα 72,9 δισ. δολάρια, αντί των 70,3 δισ. δολαρίων που είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters εκτιμούσαν ότι το εμπορικό έλλειμμα θα περιοριζόταν στα 66,6 δισ. δολάρια τον Ιανουάριο, ωστόσο η τελική μείωση αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερη.

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση των στοιχείων έπαιξε η σημαντική αύξηση των εξαγωγών. Συγκεκριμένα, οι αμερικανικές εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 5,5%, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 302,1 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Οκτώβριο του 2021.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 8,1% και ανήλθαν στα 195,5 δισ. δολάρια. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην άνοδο κατά 9,4 δισ. δολάρια στις εξαγωγές βιομηχανικών προμηθειών και υλικών, με βασικούς πρωταγωνιστές τον μη νομισματικό χρυσό και άλλα πολύτιμα μέταλλα.

Αντίθετα, οι εισαγωγές κατέγραψαν οριακή μείωση 0,7%, υποχωρώντας στα 356,6 δισ. δολάρια τον Ιανουάριο. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1%, διαμορφούμενες στα 277,3 δισ. δολάρια.

Η υποχώρηση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 3,3 δισ. δολάρια στις εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών, κυρίως φαρμακευτικών προϊόντων.

Παράλληλα, πτώση καταγράφηκε και στις εισαγωγές οχημάτων, ανταλλακτικών και κινητήρων, οι οποίες μειώθηκαν κατά 2,8 δισ. δολάρια. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με τη μείωση στις εισαγωγές φορτηγών, λεωφορείων, οχημάτων ειδικής χρήσης, καθώς και επιβατικών αυτοκινήτων.