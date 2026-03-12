ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Μειωμένο το εμπορικό έλλειμα τον Ιανουάριο - Σε ιστορικό υψηλό οι εξαγωγές
Ειδήσεις
17:15 - 12 Μαρ 2026

ΗΠΑ: Μειωμένο το εμπορικό έλλειμα τον Ιανουάριο - Σε ιστορικό υψηλό οι εξαγωγές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντική μείωση κατέγραψε το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν σε ιστορικό υψηλό επίπεδο, ενώ οι εισαγωγές σημείωσαν μικρή υποχώρηση.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 25,3% και διαμορφώθηκε στα 54,5 δισ. δολάρια.

Τα στοιχεία του Δεκεμβρίου αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω, δείχνοντας ότι το έλλειμμα είχε διευρυνθεί στα 72,9 δισ. δολάρια, αντί των 70,3 δισ. δολαρίων που είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters εκτιμούσαν ότι το εμπορικό έλλειμμα θα περιοριζόταν στα 66,6 δισ. δολάρια τον Ιανουάριο, ωστόσο η τελική μείωση αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερη.

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση των στοιχείων έπαιξε η σημαντική αύξηση των εξαγωγών. Συγκεκριμένα, οι αμερικανικές εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 5,5%, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 302,1 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Οκτώβριο του 2021.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 8,1% και ανήλθαν στα 195,5 δισ. δολάρια. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην άνοδο κατά 9,4 δισ. δολάρια στις εξαγωγές βιομηχανικών προμηθειών και υλικών, με βασικούς πρωταγωνιστές τον μη νομισματικό χρυσό και άλλα πολύτιμα μέταλλα.

Αντίθετα, οι εισαγωγές κατέγραψαν οριακή μείωση 0,7%, υποχωρώντας στα 356,6 δισ. δολάρια τον Ιανουάριο. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1%, διαμορφούμενες στα 277,3 δισ. δολάρια.

Η υποχώρηση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 3,3 δισ. δολάρια στις εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών, κυρίως φαρμακευτικών προϊόντων.

Παράλληλα, πτώση καταγράφηκε και στις εισαγωγές οχημάτων, ανταλλακτικών και κινητήρων, οι οποίες μειώθηκαν κατά 2,8 δισ. δολάρια. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με τη μείωση στις εισαγωγές φορτηγών, λεωφορείων, οχημάτων ειδικής χρήσης, καθώς και επιβατικών αυτοκινήτων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

CNN: Το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων ΗΠΑ-Ιράν - Τι προβλέπει
Ειδήσεις

CNN: Το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων ΗΠΑ-Ιράν - Τι προβλέπει

ΗΠΑ: Οριστικό τέλος στη δίωξη της τουρκικής Halkbank μετά από συμφωνία με το υπουργείο Δικαιοσύνης
Επιχειρήσεις

ΗΠΑ: Οριστικό τέλος στη δίωξη της τουρκικής Halkbank μετά από συμφωνία με το υπουργείο Δικαιοσύνης

ΗΠΑ: Άνοδος 0,9% στις λιανικές πωλήσεις τον Μάιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Άνοδος 0,9% στις λιανικές πωλήσεις τον Μάιο

WFP (ΟΗΕ): Ανάσα για το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα από αμερικανική χρηματοδότηση $800 εκατ.
Ειδήσεις

WFP (ΟΗΕ): Ανάσα για το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα από αμερικανική χρηματοδότηση $800 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:39

CNN: Το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων ΗΠΑ-Ιράν - Τι προβλέπει

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:32

Γαλλία: Υποχρεωτικά τεστ ναρκωτικών για υπουργούς και ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:24

Λίβανος: Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ διεξάγονται ανεξάρτητα από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 18:16

Allwyn: Έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/06/2026 - 18:13

Ν. Λούλης: Μεγάλη τιμή και ευθύνη η εκλογή μου στο ΔΣ του ΣΕΒ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:07

Κίεβο: Αναληθείς οι αναφορές για ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο με παιδιά

Εργασιακά
17/06/2026 - 18:05

Κεραμέως: Μετά από 15 χρόνια υπεγράφη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο κλάδο των τροφίμων

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 17:59

Attica: Έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για είσοδο στο Χρηματιστήριο

Σχόλια Αγοράς
17/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Διατήρηση κεκτημένων και ανοιχτοί λογαριασμοί με τις 2500 μονάδες

Ακίνητα
17/06/2026 - 17:50

Χατζηγεωργίου (ΕΤΑΔ): Νέα εποχή για το Μαρούσι και την Πάρνηθα μέσα από το Project VORIA

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 17:40

ΗΠΑ: Οριστικό τέλος στη δίωξη της τουρκικής Halkbank μετά από συμφωνία με το υπουργείο Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 17:23

«Εκρηκτική» άνοδος για τη SpaceΧ κατά 50% με τα ερωτήματα γύρω από την αποτίμησή της να παραμένουν

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 17:14

Telegraph: Το BBC «κόβει» 550 θέσεις εργασίας για εξοικονόμηση πόρων

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 17:10

Η METLEN παρουσιάζει τον «Φιλοκτήτη»: Το σύγχρονο 8x8 τεθωρακισμένο όχημα μάχης

Ειδήσεις
17/06/2026 - 17:06

ΗΠΑ: Άνοδος 0,9% στις λιανικές πωλήσεις τον Μάιο

Ειδήσεις
17/06/2026 - 17:04

Στη «δίνη» του καύσωνα η Γαλλία - Προειδοποίηση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 16:51

Ελαφρώς υψηλότερα κινείται η Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

Ακίνητα
17/06/2026 - 16:50

Χατζηδάκης από το Ελληνικό: Στις αρχές του 2027 μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 16:43

Intracom: Διανομή μερίσματος €0,18 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η πληρωμή

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:40

WFP (ΟΗΕ): Ανάσα για το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα από αμερικανική χρηματοδότηση $800 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/06/2026 - 16:33

Alpha Bank: Κορυφαίος CEO για τρίτη συνεχή χρονιά ο Βασίλης Ψάλτης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/06/2026 - 16:33

Ford Pro Blue Days - Ημέρες Επαγγελματικών

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:31

Έως το τέλος του έτους οι τελικές υπογραφές στο εμπορικό deal ΕΕ-Ινδίας

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:22

Ηχηρό μήνυμα του Ευρωκοινοβουλίου στην Άγκυρα: Υπερψηφίστηκε η έκθεση «καταπέλτης» για την Τουρκία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:19

Ν. Παπανδρέου: Ίδιος ο εθισμός από αλκοόλ, τσιγάρο και social media

Υγεία
17/06/2026 - 16:18

Τη Χάρτα της ΕΠΕ υπέγραψε ο Πρόεδρος της Βουλής - Η πρόληψη αναπνευστικών νοσημάτων στο επίκεντρο

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:16

Ρωσία: Ένας νεκρός από ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο που μετέφερε παιδιά

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:12

Bloomberg: Ο Κόστα ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με τη Μόσχα για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 16:04

Συμμετοχή της Profile στο διεθνές συνέδριο της Caribbean Confederation of Credit Unions

Πολιτική
17/06/2026 - 15:59

«Πυρά» αντιπολίτευσης κατά ΝΔ: Το «PosoKanei» επιβεβαιώνει το πρόβλημα, δεν το λύνει

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ