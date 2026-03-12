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Τραμπ: Παγώνει «αιώνιο» ναυτιλιακό νόμο λόγω Ιράν - Τι είναι ο νόμος Jones
Ειδήσεις
20:32 - 12 Μαρ 2026

Τραμπ: Παγώνει «αιώνιο» ναυτιλιακό νόμο λόγω Ιράν - Τι είναι ο νόμος Jones

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την προσωρινή άρση του αιώνιου νόμου Jones για να εξασφαλίσει την ελεύθερη μεταφορά ενεργειακών και αγροτικών προϊόντων μεταξύ των λιμανιών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των διαταραχών στην προσφορά που σχετίζονται με το Ιράν.

«Στο πλαίσιο της εθνικής ασφάλειας, ο Λευκός Οίκος εξετάζει την προσωρινή άρση του νόμου Jones για να εξασφαλίσει ότι ζωτικά ενεργειακά προϊόντα και βασικά αγροτικά αγαθά θα ρέουν ελεύθερα προς τα λιμάνια των ΗΠΑ», ανέφερε η Λέβιτ σε δήλωση, προσθέτοντας ότι «η απόφαση δεν έχει οριστικοποιηθεί».

Όπως αναφέρει το Reuters, η ανακοίνωση θα μπορούσε να γίνει ακόμη και την Πέμπτη, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της προσπάθειας, και θα στοχεύει στην αντιμετώπιση της εκτόξευσης των τιμών καυσίμων και άλλων διαταραχών από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Οι υψηλές τιμές βενζίνης ενέχουν σημαντικούς πολιτικούς κινδύνους για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ότι οι ενεργειακές τους πολιτικές θα διατηρούν τα καύσιμα προσιτά για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Η παρατεταμένη αύξηση των τιμών στα πρατήρια θα μπορούσε να υπονομεύσει αυτό το μήνυμα και να ενισχύσει την κριτική των Δημοκρατικών, ότι η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα νοικοκυριά από το αυξανόμενο κόστος, ιδιαίτερα καθώς οι ψηφοφόροι παραμένουν ευαίσθητοι στον πληθωρισμό ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με δεδομένα της AAA, η μέση τιμή λιανικής βενζίνης στις ΗΠΑ έφτασε την Πέμπτη τα 3,60 δολάρια ανά γαλόνι για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024, ενώ η τιμή του ντίζελ έφτασε τα 4,89 δολάρια ανά γαλόνι, η υψηλότερη από τον Δεκέμβριο του 2022.

Ποιος είναι ο νόμος Jones

Ο νόμος Jones απαιτεί τα αγαθά που μεταφέρονται μεταξύ λιμανιών των ΗΠΑ να μεταφέρονται με πλοία που είναι αμερικανικής κατασκευής, φέρουν αμερικανική σημαία και ανήκουν κυρίως σε Αμερικανούς. Ο περιορισμός αυτός μειώνει σημαντικά τον αριθμό των δεξαμενόπλοιων διαθέσιμων για εσωτερικές μεταφορές.

Η προσωρινή άρση του νόμου θα επέτρεπε σε ξένα πλοία να μεταφέρουν καύσιμα μεταξύ των αμερικανικών λιμανιών, μειώνοντας πιθανά τα κόστη ναύλωσης και επιταχύνοντας τις παραδόσεις.

Η μεγαλύτερη αγροτική ένωση των ΗΠΑ, American Farm Bureau Federation, είχε ζητήσει στις 9 Μαρτίου από τον Τραμπ να αρθεί προσωρινά ο νόμος Jones για να βελτιωθεί η εγχώρια μεταφορική ικανότητα, προειδοποιώντας για εκτόξευση των τιμών λιπασμάτων λόγω διαταραχών στις μεταφορές μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ έχουν χορηγήσει άρσεις του νόμου Jones μόνο σπάνια, συνήθως σε περιπτώσεις σημαντικών διαταραχών στην προσφορά. Οι πιο πρόσφατες άρσεις έγιναν μετά από τυφώνες, όπως ο τυφώνας Harvey και ο τυφώνας Maria το 2017, όταν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας επέτρεψε προσωρινά σε ξένα πλοία να μεταφέρουν καύσιμα μεταξύ αμερικανικών λιμανιών για να αντιμετωπιστούν ελλείψεις και να επιταχυνθούν οι παραδόσεις στις πληγείσες περιοχές.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/03/2026 - 20:33
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