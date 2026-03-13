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Τουρκικό πλοίο έλαβε άδεια να διέλθει το Στενό του Ορμούζ
Ειδήσεις
10:59 - 13 Μαρ 2026

Τουρκικό πλοίο έλαβε άδεια να διέλθει το Στενό του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Ένα τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίο που βρισκόταν σε αναμονή κοντά στις ιρανικές ακτές έλαβε τελικά άδεια να διέλθει από το Στενό του Ορμούζ, έπειτα από σχετική έγκριση των αρχών της Τεχεράνης. Την πληροφορία γνωστοποίησε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών, Αμπντουλκαντίρ Ουραλόγλου, σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Άγκυρα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους για την κατάσταση των υπόλοιπων τουρκικών πλοίων που παραμένουν στην περιοχή. Όπως ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους το βράδυ της Πέμπτης, συνολικά 15 πλοία τουρκικής ιδιοκτησίας βρίσκονταν κοντά στο Ιράν, με το ένα από αυτά να λαμβάνει ήδη άδεια διέλευσης, καθώς είχε προηγουμένως χρησιμοποιήσει ιρανικό λιμάνι. Τις δηλώσεις του μετέδωσε η τουρκική ιστοσελίδα Haberturk, επικαλούμενη και το πρακτορείο Reuters.

«Δεκαπέντε πλοία τουρκικής ιδιοκτησίας βρίσκονταν στην περιοχή. Λάβαμε άδεια από τις ιρανικές αρχές για ένα από αυτά, το οποίο είχε χρησιμοποιήσει ιρανικό λιμάνι και κατάφερε να περάσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουραλόγλου.

Η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς η σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν έχει οδηγήσει ουσιαστικά στο κλείσιμο του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος. Ως αποτέλεσμα, δεξαμενόπλοια και εμπορικά πλοία έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή, εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

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