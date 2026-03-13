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Ο Τραμπ διέκοψε συνέντευξη του Μπέσεντ κι εκείνος επέστρεψε… τραυλίζοντας
Ειδήσεις
13:28 - 13 Μαρ 2026

Ο Τραμπ διέκοψε συνέντευξη του Μπέσεντ κι εκείνος επέστρεψε… τραυλίζοντας

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει την ένταση των εξελίξεων στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε εσπευσμένα τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, ενώ εκείνος βρισκόταν εν μέσω συνέντευξης.

Ο 63χρονος υπουργός μιλούσε στον Wilfred Frost για το podcast «The Master Investor» του Sky News στο υπουργείο Οικονομικών, όταν, περίπου στο 13ο λεπτό της συζήτησης, ένας συνεργάτης τον διέκοψε αιφνιδιαστικά για να του μεταφέρει την επείγουσα εντολή του προέδρου να μεταβεί άμεσα στον Λευκό Οίκο.

Εντύπωση προκάλεσε ωστόσο η εικόνα του κατά την επιστροφή του στη συνέντευξη. Η φωνή του έμοιαζε αισθητά πιο τρεμάμενη, αφήνοντας να διαφανεί η ένταση των όσων είχαν προηγηθεί στην κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Παρότι επιχείρησε να διατηρήσει ψύχραιμο τόνο, η νευρικότητα στην ομιλία του πρόδιδε τη σοβαρότητα της οικονομικής και γεωπολιτικής κρίσης που καλείται να διαχειριστεί η αμερικανική κυβέρνηση.

{https://x.com/clashreport/status/2032369138778378416?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2032369138778378416%7Ctwgr%5E1804578eaa6470821a7d10328aacbd7882a3d668%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ertnews.gr%2Feidiseis%2Fdiethni%2Fo-proedros-se-thelei-amesos-i-stigmi-pou-o-skot-mpesent-egkataleipei-synenteyksi-kai-gyrizei-me-tremameni-foni%2F}

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