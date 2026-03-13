Τουρκία: Νέα αναχαίτιση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στον εναέριο χώρο κοντά στο Ιντσιρλίκ

Τις αναφορές για αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου πάνω από την αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ επιβεβαίωσε το μεσημέρι της Παρασκευής η Άγκυρα, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για ιρανικό πύραυλο.

«Βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, πρόκειται για τον τρίτο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που εισέρχεται στον τουρκικό εναέριο χώρο το τελευταίο διάστημα, παρά τη σκληρή ρητορική που έχουν χρησιμοποιήσει απέναντι στην Τεχεράνη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Χακάν Φιντάν και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι.

Σημειώνεται ότι ρόκειται για την τρίτη αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση



«Βαλλιστικά πυρομαχικά που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και εισήλθαν στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκαν από τα αεροπορικά και αντιπυραυλικά αμυντικά μέσα του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό εναντίον οποιασδήποτε απειλής που στρέφεται κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της χώρας μας. Διεξάγονται διαβουλεύσεις με την αρμόδια χώρα για την αποσαφήνιση όλων των πτυχών του περιστατικού. Όλες οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και αξιολογούνται με την εθνική ασφάλεια ως κύρια προτεραιότητα».

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