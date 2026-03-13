Δίκη Χρυσής Αυγής: Στη φυλακή οδηγείται η Ζαρούλια

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια, οδηγείται σήμερα (13/3) στη φυλακή, μετά την τελεσίδικη καταδίκη της από το Εφετείο σε πενταετή κάθειρξη.

Πιο αναλυτικά, η κ. Ζαρούλια πέρασε τη νύχτα στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης, όπου παραδόθηκε το πρωί της Τετάρτης (11/3), μετά την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων να απορρίψει το αίτημα της υπεράσπισης για μετατροπή της ποινής σε χρηματική.

Το πρωί η πρώην βουλευτής προσήχθη στο Εφετείο, προκειμένου ο αρμόδιος Εισαγγελέας να εκδώσει φυλακιστήριο, ώστε να μεταφερθεί στο σωφρονιστικό κατάστημα Ελαιώνα Θηβών.

Σε πρώτο βαθμό, η Ελένη Ζαρούλια είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 6 ετών, αλλά είχε λάβει αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Το Εφετείο μείωσε την ποινή κατά ένα έτος, διατάσσοντας ωστόσο την άμεση εκτέλεσή της.

Παράλληλα, με την ίδια απόφαση του Εφετείου, στη φυλακή οδηγούνται και άλλοι καταδικασθέντες μέλη της Χρυσής Αυγής:

Ο Γιώργος Δήμου, για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος Αιγύπτιων ψαράδων και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Ο Γεώργιος Σκάλκος, για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Όλοι οι παραπάνω είχαν πρωτόδικα καταδικαστεί σε κάθειρξη 7 ετών, ποινή που διατηρήθηκε και σε δεύτερο βαθμό.