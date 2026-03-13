Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Η συμμετοχή στο Μουντιάλ κρίνεται στο γήπεδο

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν απάντησε στις δηλώσεις που αποδίδονται στον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με το ενδεχόμενο αποκλεισμού της χώρας από το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Με επίσημη τοποθέτηση η Team Melli στον λογαριασμό της στο Instagram υπογράμμισε ότι καμία πολιτική παρέμβαση δεν μπορεί να στερήσει από την εθνική ομάδα το δικαίωμα συμμετοχής στη διοργάνωση, εφόσον η πρόκριση επιτευχθεί εντός αγωνιστικού χώρου. Τόνισαν επίσης ότι οι αποφάσεις για τη συμμετοχή των ομάδων λαμβάνονται αποκλειστικά από τη FIFA, βάσει των κανονισμών της.

Σύμφωνα με την ίδια πλευρά, ο αθλητισμός θα πρέπει να παραμένει μακριά από πολιτικές αντιπαραθέσεις και διεθνείς εντάσεις. Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της με στόχο την πρόκριση και μια δυναμική παρουσία στη μεγάλη διοργάνωση.

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με το ζήτημα να προκαλεί συζητήσεις τόσο στον αθλητικό όσο και στον πολιτικό χώρο. Ωστόσο, η ιρανική πλευρά εμφανίζεται βέβαιη ότι οποιαδήποτε απόφαση για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα βασιστεί αποκλειστικά σε αθλητικά κριτήρια.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, αναμένεται να συγκεντρώσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, ενώ η διαδικασία των προκριματικών συνεχίζεται σε όλες τις ηπείρους.