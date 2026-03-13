FT: Συνομιλίες ευρωπαϊκών χωρών – Τεχεράνης για ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ

Η Γαλλία είναι μία από τις χώρες που εμπλέκονται στις συνομιλίες, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στους FT, ενώ ο πρώτος είπε ότι η Ιταλία είχε επίσης προσπαθήσει να ξεκινήσει συζητήσεις με την Τεχεράνη για το θέμα.

Δεν υπάρχει, εντούτοις, καμία εγγύηση ότι οι συνομιλίες θα προχωρούσαν ή ότι το Ιράν ήταν πρόθυμο να διαπραγματευτεί για το θέμα, τόνισαν δύο από τους αξιωματούχους.

Η Ιταλία, η Γαλλία και η Ελλάδα διαθέτουν πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της αποστολής ναυτικής προστασίας της ΕΕ. Ωστόσο, καμία ναυτική Αρχή στην Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να συνοδεύσει πλοία μέσω του Στενού του Ορμούζ, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, εάν υπάρχει κίνδυνος επίθεσης.

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«Πρέπει να υπάρχει ένα επιτρεπτό περιβάλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώτος αξιωματούχος.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομάσει ποιες χώρες βρίσκονται σε συζητήσεις με την Τεχεράνη, ανέφερε ότι άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στις προσπάθειες προσέγγισης.

«Κάποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να μιλήσουμε με τους Ιρανούς. Αλλά [τα κράτη της ΕΕ] έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για αυτό, γεγονός που το καθιστά πιο περίπλοκο», επεσήμανε.