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FT: Συνομιλίες ευρωπαϊκών χωρών – Τεχεράνης για ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ
Ειδήσεις
18:49 - 13 Μαρ 2026

FT: Συνομιλίες ευρωπαϊκών χωρών – Τεχεράνης για ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με πηγές των FT,  Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με την Τεχεράνη, με στόχο να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους μέσω του Στενού του Ορμούζλ.

Η Γαλλία είναι μία από τις χώρες που εμπλέκονται στις συνομιλίες, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στους FT, ενώ ο πρώτος είπε ότι η Ιταλία είχε επίσης προσπαθήσει να ξεκινήσει συζητήσεις με την Τεχεράνη για το θέμα.

Δεν υπάρχει, εντούτοις, καμία εγγύηση ότι οι συνομιλίες θα προχωρούσαν ή ότι το Ιράν ήταν πρόθυμο να διαπραγματευτεί για το θέμα, τόνισαν δύο από τους αξιωματούχους.

Η Ιταλία, η Γαλλία και η Ελλάδα διαθέτουν πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της αποστολής ναυτικής προστασίας της ΕΕ. Ωστόσο, καμία ναυτική Αρχή στην Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να συνοδεύσει πλοία μέσω του Στενού του Ορμούζ, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, εάν υπάρχει κίνδυνος επίθεσης.

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«Πρέπει να υπάρχει ένα επιτρεπτό περιβάλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώτος αξιωματούχος.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομάσει ποιες χώρες βρίσκονται σε συζητήσεις με την Τεχεράνη, ανέφερε ότι άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στις προσπάθειες προσέγγισης.

«Κάποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να μιλήσουμε με τους Ιρανούς. Αλλά [τα κράτη της ΕΕ] έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για αυτό, γεγονός που το καθιστά πιο περίπλοκο», επεσήμανε.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/03/2026 - 20:44
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