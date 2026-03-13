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ΗΠΑ: Επικήρυξαν για $10 εκατ. τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης
Ειδήσεις
20:11 - 13 Μαρ 2026

ΗΠΑ: Επικήρυξαν για $10 εκατ. τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης

Reporter.gr Newsroom
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Την Παρασκευή (13/3), οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα προσφέρουν αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε όποιον παράσχει πληροφορίες για την τύχη των Ιρανών ηγετών.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, καθώς και πολλά υψηλόβαθμα στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh1utgxazug1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακόμη, η επικήρυξη αφορά και τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, όπως σηειώνεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Έχετε πληροφορίες για αυτούς τους Ιρανούς ηγέτες τρομοκρατών; Στείλτε μας μια πληροφορία. Θα μπορούσε να σας κάνει επιλέξιμους για αποζημίωση και μετεγκατάσταση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

{https://x.com/RFJ_USA/status/2032482180568654025}

Τελευταία τροποποίηση στις 13/03/2026 - 20:41
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