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Ιράν: Απειλεί με ολοκληρωτική καταστροφή των Αμερικανικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων ως απάντηση για το νησί Χαργκ
Ειδήσεις
12:10 - 14 Μαρ 2026

Ιράν: Απειλεί με ολοκληρωτική καταστροφή των Αμερικανικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων ως απάντηση για το νησί Χαργκ

Reporter.gr Newsroom
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Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι θα πλήξει αμέσως όλες τις πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ως απάντηση στις πρόσφατες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις ιρανικές υποδομές.

Μέσω ανακοίνωσης του εκπροσώπου του κεντρικού γενικού επιτελείου Χαράμ αλ Ανμπιγιά, ο οποίος υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης, ο ιρανικός στρατός διεμήνυσε ότι οι εγκαταστάσεις που ανήκουν ή συνεργάζονται με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν άμεσα και θα μετατραπούν σε «στάχτες».

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο οποίος ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν «όλους τους στρατιωτικούς στόχους» στη νήσο Χαργκ, έναν στρατηγικό πετρελαϊκό κόμβο για το Ιράν, και προειδοποίησε ότι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί θα πλήττονται αν συνεχιστούν οι παρεμβολές στη ναυσιπλοΐα του Στενού του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, οι αμερικανικές επιδρομές δεν προκάλεσαν ζημιές στις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού. Ωστόσο, αναφέρθηκαν πάνω από 15 εκρήξεις, ενώ πυκνός καπνός σηκώθηκε από πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, θαλάσσια βάση, πύργο ελέγχου αεροδρομίου και υπόστεγο ελικοπτέρων, όπως μεταδίδουν πηγές πεδίου που επικαλείται το πρακτορείο.

Το νησί Χαργκ, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, περίπου 30 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πετρελαιοεξαγωγικό τερματικό σταθμό της χώρας, μέσω του οποίου περνά το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/03/2026 - 12:30
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