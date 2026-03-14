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Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας: Περίπου 1.135 Ουκρανοί στρατιώτες νεκροί ή τραυματίες σε 24 ώρες
Ειδήσεις
18:38 - 14 Μαρ 2026

Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας: Περίπου 1.135 Ουκρανοί στρατιώτες νεκροί ή τραυματίες σε 24 ώρες

Reporter.gr Newsroom
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Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι περίπου 1.135 Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο στο πλαίσιο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο TASS, που συγκέντρωσε λεπτομέρειες για την εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου:

  1. Στη ζώνη ευθύνης της Ομάδας Μάχης «Βορράς», οι ουκρανικές απώλειες ανήλθαν σε πάνω από 225 στρατιώτες.
  2. Στη ζώνη της Ομάδας «Δύση», καταγράφηκαν έως 190 απώλειες.
  3. Στην Ομάδα «Νότος», οι ουκρανικές δυνάμεις έχασαν έως 140 στρατιώτες, ενώ η Ομάδα «Κέντρο» ανέφερε πάνω από 290 απώλειες.
  4. Στη ζώνη ευθύνης της Ομάδας «Ανατολή», καταγράφηκαν πάνω από 225 θάνατοι ή τραυματισμοί, και στη ζώνη της Ομάδας «Δνείπερος» έως 65.

Παράλληλα, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναφέρει ότι κατέρριψε 10 κατευθυνόμενες βόμβες και 285 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας του ουκρανικού στρατού.

Οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης την καταστροφή ενός εκτοξευτή πολλαπλών πυραύλων HIMARS αμερικανικής κατασκευής, καθώς και προσωρινών θέσεων ανάπτυξης ουκρανικών μονάδων και ξένων μισθοφόρων σε 142 περιοχές. Παράλληλα, ουκρανικές μονάδες στη ζώνη της Ομάδας Μάχης «Βορράς» έχασαν έναν ακόμη εκτοξευτή πολλαπλών πυραύλων αμερικανικής προέλευσης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μαζική επίθεση εναντίον ουκρανικών αμυντικών βιομηχανιών, ενεργειακών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών αεροδρομίων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε απάντηση στις «τρομοκρατικές επιθέσεις» της Ουκρανίας κατά πολιτικών στόχων στη Ρωσία, χρησιμοποιώντας όπλα υψηλής ακρίβειας μεγάλου βεληνεκούς, επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και συνδυασμένες επιθέσεις από ξηρά, αέρα και θάλασσα. Όλοι οι προκαθορισμένοι στόχοι, αναφέρει η ανακοίνωση, επιτεύχθηκαν με επιτυχία.

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