Οι «viral» πρεσβευτές της Ιαπωνίας στην Ευρώπη: Η διπλωματία περνά από τα social media

Πίσω από αυτή την ασυνήθιστη διπλωματική παρουσία, ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές βλέπουν μια βαθύτερη στρατηγική.

«Πρόκειται ουσιαστικά για μια νέα τάση στην ιαπωνική διπλωματία», εξηγεί η Eva Pejsova, επικεφαλής της έδρας Ιαπωνίας στο Free University of Brussels. Όπως σημειώνει, η Ιαπωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες γεωπολιτικές πιέσεις: μια διπλωματική ένταση με την Κίνα γύρω από την Ταϊβάν και μια πιο απρόβλεπτη στάση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι πρόσφατα τον στενότερο σύμμαχο και εγγυητή ασφάλειάς της.

«Η Ιαπωνία περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη γεωπολιτική περίοδο και αναγκάζεται να ενισχύσει την άμυνά της. Αυτό, όμως, πρέπει να συνοδεύεται και από μια αποτελεσματική στρατηγική επικοινωνίας», σημειώνει.

Σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, αυτή η επικοινωνιακή στρατηγική εκφράζεται κυρίως μέσω μιας έντονης παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο Λονδίνο, ο Ιάπωνας πρεσβευτής Hiroshi Suzuki έχει τραβήξει τα βλέμματα με τις αναρτήσεις του από ταξίδια σε όλη τη Βρετανία: πίνει παραδοσιακή μπύρα σε παμπ, τραγουδά τον εθνικό ύμνο της Ουαλίας και δοκιμάζει fish and chips. Παράλληλα, έχει δηλώσει θαυμαστής των The Beatles, χρησιμοποιεί βρετανική αργκό και έχει εμφανιστεί ντυμένος ως χαρακτήρας από τη σειρά Peaky Blinders.

Παρά το γεγονός ότι ανέλαβε καθήκοντα μόλις στα τέλη του 2024, η βρετανική εφημερίδα The Telegraph έφτασε να γράψει ότι βρίσκεται σε πορεία να γίνει «εθνικός θησαυρός».

Στο Παρίσι, ο πρεσβευτής Hideo Suzuki —χωρίς συγγένεια με τον συνάδελφό του στο Λονδίνο— έχει επίσης αποκτήσει γρήγορα δημοτικότητα μετά την άφιξή του τον Δεκέμβριο του 2025. Οι αναρτήσεις του με γαλλικά γλυκά, αλλά και επισκέψεις σε εμβληματικά μέρη όπως το Palace of Versailles και το Mont Saint-Michel συγκεντρώνουν χιλιάδες κοινοποιήσεις στο X. Σε ορισμένες μάλιστα εμφανίζεται να ξεφυλλίζει κόμικς του Asterix.

Το γαλλικό περιοδικό Paris Match τον παρουσίασε ως έναν άνθρωπο που «μαθαίνει στους Γάλλους να αγαπούν ξανά τη χώρα τους».

Η προσέγγιση αυτή διαφέρει έντονα από τη στάση ορισμένων Αμερικανών διπλωματών στην Ευρώπη κατά την περίοδο του Donald Trump, οι οποίοι συχνά συγκρούονταν δημόσια με ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Αντίθετα, οι Ιάπωνες διπλωμάτες εστιάζουν στη γεφύρωση πολιτισμών και στην καλλιέργεια θετικής εικόνας.

Σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα Kazuto Suzuki του Πανεπιστημίου του Τόκιο η νέα αυτή προσέγγιση αντανακλά και την ανάγκη της Ιαπωνίας να ενισχύσει την «ήπια ισχύ» της. Όπως σημειώνει, προηγούμενες προσπάθειες προβολής της χώρας μέσω anime και manga από το υπουργείο Εξωτερικών δεν είχαν ιδιαίτερη απήχηση.

«Για πολλά χρόνια η Ιαπωνία στηριζόταν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες», λέει. «Τώρα χρειάζεται να διαφοροποιήσει τις σχέσεις της και να αποκτήσει περισσότερους φίλους».

Η δραστηριότητα των δύο πρεσβευτών έχει τραβήξει την προσοχή και στην ίδια την Ιαπωνία, όπου οι αναρτήσεις τους αποτελούν συχνά θέμα συζήτησης.

Σε δήλωσή του στο Euractiv, το ιαπωνικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά για τη διπλωματία, ενώ «η προσωπική πινελιά ενός επικεφαλής αποστολής μπορεί να δημιουργήσει ισχυρότερη σύνδεση ανάμεσα στο τοπικό κοινό και τον ιαπωνικό λαό».