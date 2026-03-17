ΕΕ: Σχέδιο για «ξεκλείδωμα» συγχωνεύσεων - Περιορισμός των κρατικών παρεμβάσεων για ισχυρές πανευρωπαϊκές εταιρείες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει αλλαγές στους κανόνες περί συγχωνεύσεων, με στόχο να μειωθεί η δυνατότητα των κρατών-μελών να μπλοκάρουν εταιρικές εξαγορές και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων απέναντι σε αμερικανικούς και κινεζικούς κολοσσούς.

Σε επιστολή της προς τους ηγέτες των κρατών μελών, η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα «υποστηρίζουν συγχωνεύσεις που δημιουργούν ανταγωνιστικό μέγεθος, ενισχύουν την ενιαία αγορά και προωθούν πανευρωπαϊκούς παίκτες». Πρόσθεσε ότι οι συναλλαγές θα συνεχίσουν να εξετάζονται προσεκτικά, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία μονοπωλίων ή ολιγοπωλίων, διασφαλίζοντας παράλληλα την προσιτότητα για επιχειρήσεις και πολίτες της ΕΕ.

Η πρωτοβουλία αντανακλά τη δυσαρέσκεια της Κομισιόν για παρεμβάσεις κυβερνήσεων που προστατεύουν «εθνικούς πρωταθλητές» εις βάρος της ενιαίας αγοράς. Όπως αναφέρεται σε έγγραφο της Επιτροπής που επικαλούνται οι Financial Times, «αν και τέτοιες παρεμβάσεις επιτρέπονται για λόγους όπως η εθνική ασφάλεια, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν εμποδίσει αδικαιολόγητα τη δημιουργία μεγαλύτερων εταιρειών».

Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές θα αποσαφηνίζουν τις περιστάσεις υπό τις οποίες οι κρατικές παρεμβάσεις θεωρούνται δικαιολογημένες, προσφέροντας μεγαλύτερη βεβαιότητα στις επιχειρήσεις. Το έγγραφο πρόκειται να συζητηθεί εντός της Επιτροπής την Τετάρτη, στο πλαίσιο ευρύτερης αναθεώρησης των κανόνων για τις συγχωνεύσεις.

Πρόσφατα παραδείγματα ενίσχυσαν τις ανησυχίες των Βρυξελλών. Η Γερμανία αντέδρασε σε εξαγορά της Commerzbank από την UniCredit, η Ισπανία μπλόκαρε συγχώνευση μεταξύ BBVA και Banco Sabadell, ενώ η Ιταλία χρησιμοποίησε τις λεγόμενες «χρυσές εξουσίες» της για προσφορά εξαγοράς της UniCredit από την Banco BPM. Αξιωματούχοι της ΕΕ εκφράζουν φόβους ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να κατακερματίσουν την ενιαία αγορά και να υπονομεύσουν τις προσπάθειες δημιουργίας πανευρωπαϊκών εταιρειών ικανών να ανταγωνιστούν παγκοσμίως.

Η αναθεώρηση του πλαισίου συγχωνεύσεων αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις και επενδυτές που σχεδιάζουν μελλοντικές συγχωνεύσεις. Η Επιτροπή επιδιώκει να ενθαρρύνει τη δημιουργία μεγαλύτερων εταιρειών «μέσω συγχωνεύσεων που ενισχύουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης», σύμφωνα με το έγγραφο.

Η επίτροπος Ανταγωνισμού Τερέσα Ριμπέρα έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η πολιτική συγχωνεύσεων από μόνη της δεν αρκεί για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, επισημαίνοντας την ανάγκη εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς, ιδίως σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν το θέμα σε σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, ενώ η Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει το έγγραφο.