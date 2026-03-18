ifo: Η εργασία από το σπίτι έχει ως συνέπεια περισσότερες γεννήσεις

Σε νοικοκυριά όπου και οι δύο σύντροφοι εργάζονται από το σπίτι τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα, ο δείκτης γονιμότητας είναι κατά μέσο όρο 14% υψηλότερος σε σύγκριση με νοικοκυριά χωρίς καθόλου τηλεργασία.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου μία στις τρεις γυναίκες αποκτά ένα επιπλέον παιδί κατά τη διάρκεια της ζωής της σε σχέση με αντίστοιχες ομάδες χωρίς εργασία από το σπίτι. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει νέα μελέτη του ifo Institute και του Stanford University, η οποία καλύπτει 38 χώρες. «Η επίδραση είναι μεγαλύτερη όταν και οι δύο σύντροφοι εργάζονται από το σπίτι. Αυτό αφορά τόσο τον αριθμό των παιδιών που έχουν ήδη γεννηθεί όσο και εκείνων που σχεδιάζονται», δήλωσε ο ερευνητής του ifo, Mathias Dolls.

Η επίδραση της τηλεργασίας είναι ιδιαίτερα έντονη στις Ηνωμένες Πολιτείες: όταν και οι δύο σύντροφοι εργάζονται από το σπίτι τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα, οι γεννήσεις ανά γυναίκα είναι κατά 18% υψηλότερες σε σχέση με ζευγάρια που δεν εργάζονται εξ αποστάσεως. «Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η ευρύτερη πρόσβαση στην τηλεργασία αυξάνει τον αριθμό των παιδιών, πιθανότατα επειδή μειώνει τον χρόνο και την οργανωτική προσπάθεια που απαιτείται για τον συνδυασμό εργασίας και οικογενειακής ζωής», πρόσθεσε ο Dolls.

«Η μεγαλύτερη ευελιξία μέσω της εργασίας από το σπίτι μπορεί να διευκολύνει τα άτομα να αποκτήσουν τον αριθμό παιδιών που επιθυμούν. Αν το ποσοστό τηλεργασίας αυξηθεί στα επίπεδα των ΗΠΑ, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε 13.500 επιπλέον γεννήσεις ετησίως στη Γερμανία», σημείωσε ο ίδιος. «Αν και η τηλεργασία από μόνη της δεν μπορεί να λύσει το δημογραφικό πρόβλημα, μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της πτωτικής τάσης της γονιμότητας».

Η μελέτη βασίζεται σε στοιχεία ερευνών από 38 χώρες, τα οποία προέρχονται από την Global Survey of Working Arrangements. Η ανάλυση επικεντρώνεται σε άτομα ηλικίας 20 έως 45 ετών και εξετάζει τη σχέση μεταξύ των ποσοστών τηλεργασίας και της πραγματικής γονιμότητας την περίοδο 2023–2025, των μελλοντικών σχεδίων για απόκτηση παιδιών, καθώς και της συνολικής γονιμότητας στη διάρκεια της ζωής.