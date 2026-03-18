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Φον ντερ Λάιεν &amp; Σέφκοβιτς στην Αυστραλία για την ολοκλήρωση διμερούς Εμπορικής Συμφωνίας
Ειδήσεις
11:26 - 18 Μαρ 2026

Φον ντερ Λάιεν & Σέφκοβιτς στην Αυστραλία για την ολοκλήρωση διμερούς Εμπορικής Συμφωνίας

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Αυστραλία την ερχόμενη εβδομάδα, με κύριο στόχο την ολοκλήρωση μιας διμερούς εμπορικής συμφωνίας που βρίσκεται σε διαπραγμάτευση εδώ και χρόνια.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζι, επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί με τη φον ντερ Λάιεν στην Καμπέρα την Τρίτη, 24 Μαρτίου. Η επίσκεψη θα διαρκέσει από τις 23 έως τις 25 Μαρτίου και η πρόεδρος της Κομισιόν θα συνοδεύεται από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς.

Στόχος της Συνάντησης

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δύο αξιωματούχοι αναμένεται να συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα σε ορισμένα θέματα. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πρόσβαση των αυστραλιανών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά, ειδικά για το αρνί και το βοδινό κρέας.

Ο Αλμπανέζι δήλωσε ότι η συνάντηση θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της Αυστραλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Χαίρομαι που θα υποδεχθώ την πρόεδρο φον ντερ Λάιεν στην Αυστραλία και θα συνεχίσω τις διαπραγματεύσεις για να εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας».

Ανάγκη Νέων Αγορών

Η Κίνα παραμένει η κύρια αγορά για τις αυστραλιανές εξαγωγές, ενώ οι ΗΠΑ αποτελούν την κύρια πηγή ξένων επενδύσεων. Ωστόσο, η Αυστραλία επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις αγορές της, ιδιαίτερα μετά τη διαμάχη με το Πεκίνο το 2020, η οποία οδήγησε σε πολυετή αποκλεισμό των εξαγωγών της χώρας προς την Κίνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη εμπορική εταίρο της Αυστραλίας και τη δεύτερη σημαντικότερη πηγή ξένων επενδύσεων.

Οικονομικά Οφέλη

Ο Αυστραλός υπουργός Εμπορίου, Ντον Φάρελ, δήλωσε στο Sky News Australia ότι η συμφωνία με την ΕΕ θα μπορούσε να αποφέρει στην Αυστραλία περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (6,12 δισ. ευρώ) από τις εμπορικές συναλλαγές, ενισχύοντας περαιτέρω τις οικονομικές σχέσεις των δύο πλευρών και παρέχοντας νέες ευκαιρίες για τα αυστραλιανά γεωργικά προϊόντα.

Η επίσκεψη της φον ντερ Λάιεν σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή στις διμερείς σχέσεις, καθώς η Αυστραλία επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της σε νέες αγορές, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επεκτείνει τις εμπορικές της συμφωνίες εκτός Ευρώπης, μετά από πολυετείς διαπραγματεύσεις.

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