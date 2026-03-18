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Ρούτε: Συζητήσεις για επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ &amp; διαφωνίες μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ
Ειδήσεις
17:19 - 18 Μαρ 2026

Ρούτε: Συζητήσεις για επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ & διαφωνίες μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκονται εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ για τον τρόπο επαναλειτουργίας του Στενό του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, κατά την επίσκεψή του στη Νορβηγία.

«Όλοι συμφωνούμε ότι το εμπόριο πρέπει να αποκατασταθεί», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι τα κράτη-μέλη εργάζονται από κοινού για να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση που θα επιτρέψει την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στην κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία.

Παρέμβαση Τραμπ και αιχμές προς το ΝΑΤΟ

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άσκησε κριτική στη Συμμαχία, χαρακτηρίζοντας «πολύ ανόητο λάθος» τη στάση της να μην συνδράμει ενεργά τις ΗΠΑ στο άνοιγμα του Στενού, αν και διευκρίνισε ότι η Ουάσιγκτον δεν εξαρτάται από τη βοήθεια των συμμάχων της.

Διαφοροποίηση της Γαλλίας

Από την πλευρά της, η Γαλλία εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς ενδεχόμενη στρατιωτική εμπλοκή. Ο πρόεδρός της, Εμανουέλ Μακρόν, ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα του Στενού υπό τις παρούσες συνθήκες, τονίζοντας ότι το Παρίσι δεν αποτελεί μέρος της σύγκρουσης.

Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συμμετοχής σε αποστολή διασφάλισης της ναυσιπλοΐας, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν τερματιστεί οι εχθροπραξίες. Όπως ανέφερε, η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλει σε ένα σύστημα συνοδείας πλοίων, το οποίο θα απαιτεί και συντονισμό με το Ιράν, ενώ θα πρέπει να είναι πλήρως αποσυνδεδεμένο από τη στρατιωτική σύγκρουση.

Στάση Ηνωμένου Βασιλείου

Ανάλογη έμφαση στην αποκλιμάκωση δίνει και το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να δηλώνει ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των Βρετανών πολιτών στην περιοχή. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Λονδίνο δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε μια ευρύτερη σύρραξη, αλλά εργάζεται μαζί με συμμάχους για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης που θα αποκαταστήσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Ο ίδιος τόνισε ότι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ είναι κρίσιμο για τη σταθερότητα των διεθνών αγορών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία που απαιτεί συντονισμένες ενέργειες.

Μήνυμα από το Ιράν

Στο μεταξύ, από το Ιράν εκπέμπονται σκληρά μηνύματα, με εκπρόσωπο της Βουλής να δηλώνει ότι το Στενό του Ορμούζ «δεν θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση», εντείνοντας την αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κρίσης στην περιοχή.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 17:59
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