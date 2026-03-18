ΗΠΑ: Οι μυστικές υπηρεσίες αμφισβητούν ότι το Ιράν επιχείρησε να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητες εμπλουτισμού ουρανίου

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες κατέληξαν την Τετάρτη (18/3) στο συμπέρασμα ότι το Ιράν δεν έχει επιχειρήσει να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητες εμπλουτισμού ουρανίου που καταστράφηκαν πέρυσι από ΗΠΑ και Ισραήλ, αμφισβητώντας έτσι ένα από τα βασικά επιχειρήματα του Αμερικανού προέδρου για τον πόλεμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου, η Τάλσι Γκάμπαρντ, σύμμαχος του Τραμπ και διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, εμφανίστηκε ενώπιον του Κογκρέσου μαζί με άλλους αξιωματούχους, εκτιμώντας παράλληλα ότι το καθεστώς του Ιράν παραμένει ισχυρό.

Σε κατάθεσή της ενώπιον της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, η Γκάμπαρντ δήλωσε ότι «ως αποτέλεσμα της Επιχείρησης Midnight Hammer, το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν καταστράφηκε» και ότι από τότε δεν έχουν γίνει προσπάθειες για την ανασυγκρότηση της ικανότητας εμπλουτισμού. Ωστόσο, μπροστά στις κάμερες απέφυγε να επαναλάβει αυτή την εκτίμηση.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι διέταξε την επίθεση κατά του Ιράν μαζί με το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου λόγω «επικείμενης απειλής», υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη ήταν λίγες εβδομάδες μακριά από την κατασκευή πυρηνικής βόμβας. Ωστόσο, ο εποπτεύων οργανισμός του ΟΗΕ για τα πυρηνικά και η πλειονότητα των παρατηρητών δεν συμφωνούν με αυτήν την εκτίμηση, καθώς διαπραγματεύονταν με την Ουάσιγκτον συμφωνία τις ημέρες πριν από την επίθεση. Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, δήλωσε στους γερουσιαστές ότι το Ιράν «δεν είχε καμία πρόθεση να προχωρήσει» στα σχέδιά του, παρά τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον.

Επισημαίνεται ότι η Γκάμπαρντ, η οποία είχε ταχθεί κατά του πολέμου με το Ιράν ως δημοκρατική βουλευτής, σημείωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είχε υποστεί βαριά πλήγματα, περιλαμβανομένης της δολοφονίας του μακροχρόνιου ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί. Σύμφωνα με την ίδια, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το καθεστώς παραμένει άθικτο, αν και σημαντικά αποδυναμωμένο λόγω των επιθέσεων κατά της ηγεσίας και των στρατιωτικών δυνατοτήτων του. Η Γκάμπαρντ πρόσθεσε ότι, αν ένα εχθρικό καθεστώς επιβιώσει, πιθανότατα θα ξεκινήσει μακροχρόνιες προσπάθειες ανασυγκρότησης του στρατού, των πυραύλων και των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Παράλληλα, η Γκάμπαρντ προέβλεψε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στην Ουκρανία, όπου ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να τερματίσει τον πόλεμο. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Μόσχα διατηρεί πλεονέκτημα στον πόλεμο και πιθανότατα θα συνεχίσει έναν «αργό πόλεμο» μέχρι να επιτευχθεί διαπραγματευτική συμφωνία.

Η Γκάμπαρντ επεσήμανε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν κίνδυνο σε περίπτωση «σπιράλ κλιμάκωσης» στην Ουκρανία ή αλλού, που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στη χρήση πυρηνικών όπλων. Τόνισε επίσης ότι η Κίνα εκσυγχρονίζει «ταχέως» τον στρατό της με στόχο την κατάληψη της Ταϊβάν, αλλά οι υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν πιθανότερη μια ειρηνική επανένωση χωρίς σύγκρουση.