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Κακοκαιρία και λασποβροχή σε όλη την Ελλάδα - Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα τις επόμενες μέρες
Ειδήσεις
20:06 - 18 Μαρ 2026

Κακοκαιρία και λασποβροχή σε όλη την Ελλάδα - Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα τις επόμενες μέρες

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρά καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν σήμερα (18/3) κατά τις μεσημβρινές ώρες σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, με βροχοπτώσεις να καλύπτουν πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το meteo.gr, χιονοπτώσεις καταγράφηκαν στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας. Ταυτόχρονα, καταιγίδες εκδηλώθηκαν στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, καθώς και στην Κρήτη.      

Όσον αφορά την εξέλιξη των φαινομένων, οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν και το βράδυ, επηρεάζοντας τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και το Ιόνιο. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη αναμένονται ισχυρές καταιγίδες. Παράλληλα, έντονες χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά της χώρας.

Η αφρικανική σκόνη και η λασποβροχή

Ιδιαίτερο φαινόμενο της περιόδου αποτελεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία έγινε αισθητή κυρίως μέσω της λασποβροχής, καλύπτοντας αυτοκίνητα και επιφάνειες. Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η σκόνη παραμένει στην ατμόσφαιρα παρά τους βοριάδες και αναμένεται να συνεχιστεί έως την Πέμπτη (19/3), πριν καθαρίσει πλήρως το Σαββατοκύριακο.

Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σκόνης βρίσκονται σε ύψος 2,5 έως 4 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της γης, με αποτέλεσμα η βροχή να την παρασύρει προς τα κάτω και να προκαλεί το φαινόμενο της λασποβροχής. Το φαινόμενο έγινε ιδιαίτερα εμφανές σε περιοχές με ασθενείς βροχοπτώσεις, όπως η Αττική, όπου η σκόνη καλύπτει επιφάνειες και αυτοκίνητα.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Την Πέμπτη (19/3), βροχές αναμένονται κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στην Κρήτη, με πιθανότητα καταιγίδων κυρίως στο Νότιο Ιόνιο και τα δυτικά της Πελοποννήσου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά των προαναφερθέντων περιοχών, ενώ οι συγκεντρώσεις σκόνης θα παραμείνουν αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειοι 7-8 μποφόρ και στο Ιόνιο ανατολικοί έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί μεταξύ 8 και 12°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 7 και 13°C. Στη Δυτική Μακεδονία οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν θα ξεπεράσουν τους 0°C.

Την Παρασκευή (20/3), τα φαινόμενα θα επικεντρωθούν κυρίως στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στα ανατολικά της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένιση. Από το Σάββατο, η αφρικανική σκόνη αναμένεται να απομακρυνθεί πλήρως από την ατμόσφαιρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 20:29
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