Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε υποδομές - 968 οι νεκροί από την έναρξη του πολέμου

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης (18/3) ότι ο στρατός κατέστρεψε δύο ακόμη γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι, ο οποίος διασχίζει τον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τον Κατς, οι γέφυρες χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για τη μεταφορά λαθραίων όπλων προς το νότο, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η ακριβής τους τοποθεσία.

«Το μήνυμα προς την κυβέρνηση του Λιβάνου είναι σαφές: το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στη Χεζμπολάχ να αξιοποιεί κρατικές υποδομές του Λιβάνου», τόνισε ο Ισραηλινός υπουργός.

Σημειώνεται ότι η κλιμάκωση αυτή έρχεται μετά την καταστροφή μίας γέφυρας στο νότιο Λίβανο την προηγούμενη Παρασκευή και την ρίψη φυλλαδίων στη Βηρυτό, ενώ παράλληλα το Ισραήλ προχώρησε σε νέες απειλές για καταστροφή μεγάλης κλίμακας στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός έχει εστιάσει σε πολιτικές υποδομές στο νότιο Λίβανο, στοχεύοντας γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι και μεγάλους οδικούς άξονες προς τον νότο, ενώ έχουν επίσης πληγεί ιατρικά κέντρα και εργαζόμενοι σε επείγοντα περιστατικά. Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι οι επιθέσεις αυτές στοχεύουν στην υποβάθμιση των συνθηκών ζωής στην περιοχή.

Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χτύπησε πέντε βενζινάδικα στο νότιο Λίβανο, τα οποία, σύμφωνα με τον στρατό, ανήκουν στην εταιρεία Al-Amana που ελέγχεται από τη Χεζμπολάχ. Δύο από αυτά βρίσκονται κοντά στις ακτές της Μεσογείου και οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη. Ο Κατς ανέφερε ότι η Al-Amana αποτελεί «οικονομικό φορέα που υποστηρίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χεζμπολάχ», με την οργάνωση να εισπράττει εκατομμύρια δολάρια από την εταιρεία για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών της δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, το Ισραήλ έχει πλήξει και την χρηματοοικονομική εταιρεία Αλ Καρντ αλ Χάσαν, η οποία παρέχει άτοκα δάνεια και τραπεζικές υπηρεσίες, κυρίως στη σιιτική κοινότητα, λειτουργώντας σε μεγάλο βαθμό ως εναλλακτικό τραπεζικό σύστημα σε έναν Λίβανο που βρίσκεται σε οικονομική κρίση.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, τα ισραηλινά πλήγματα έχουν μέχρι σήμερα προκαλέσει τον θάνατο 968 ανθρώπων, ανάμεσά τους 116 παιδιά, 77 γυναίκες και 40 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, από την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου. Επιπλέον, 2.432 άτομα έχουν τραυματιστεί στις δύο εβδομάδες των συγκρούσεων. Ο προηγούμενος απολογισμός ανέφερε 912 νεκρούς.