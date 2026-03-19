Ο Τραμπ ήθελε να διώξει από τη Fed τον Πάουελ, αλλά μάλλον πέτυχε το αντίθετο

Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει περάσει μήνες μιλώντας για το πόσο πολύ θέλει να διώξει τον Πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Την Τετάρτη, ο Πάουελ άφησε να εννοηθεί ότι οι ενέργειες της ίδιας της κυβέρνησης είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα: Είναι έτοιμος να παραμείνει περισσότερο από ό,τι αρχικά σχεδίαζε.

Σε συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, ο Πάουελ δήλωσε ότι «δεν έχει καμία πρόθεση να φύγει» από την Fed μέχρι να «τελειώσει οριστικά, με διαφάνεια και οριστικότητα» η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης εναντίον του.

Και αναλυτές δίνουν μεγάλη βάση στη δήλωση αυτή, καθώς ο πρόεδρος της Fed προσέχει τα λόγια του και γενικώς αποφεύγει τις δημόσιες συγκρούσεις. Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου λήγει στις 15 Μαΐου, αλλά μπορεί να παραμείνει στο διοικητικό συμβούλιο και μετά από αυτό, επειδή έχει επιβεβαιωθεί ξεχωριστά μια 14ετής θητεία εκεί που διαρκεί μέχρι τις αρχές του 2028. Οι επικεφαλής της Fed σπάνια παραμένουν στο διοικητικό συμβούλιο μετά τη λήξη της προεδρίας τους.

Ωστόσο, ο Πάουελ έχει άλλα σχέδια: Ακόμα κι αν η έρευνα ολοκληρωθεί, είπε ο Πάουελ, δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, υπονόησε ότι η απόφαση δεν είναι προσωπική. Αντίθετα, θα επικεντρωθεί στο να κάνει «αυτό που πιστεύω ότι είναι καλύτερο για το ίδρυμα και για τους ανθρώπους που υπηρετούμε», είπε. Ήταν η πρώτη φορά που συζήτησε δημόσια τις σκέψεις του για το θέμα.

Οι προθέσεις του έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ικανότητα του Τραμπ να αναδιαμορφώσει την κεντρική τράπεζα. Τρεις από τους επτά νυν διοικητές διορίστηκαν από τον Τραμπ. Εάν ο Πάουελ φύγει, ο Τραμπ θα μπορούσε να διορίσει την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου της Fed.

Εκτός από τον Πάουελ, δεν υπάρχουν άλλες προγραμματισμένες κενές θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο κατά το υπόλοιπο της θητείας του Τραμπ.

Η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Πάουελ είχε ήδη καθυστερήσει την επικύρωση του Κέβιν Γουόρς, του επιλεχθέντος από τον Τραμπ για να αντικαταστήσει τον Πάουελ σε δύο μήνες από τώρα. Η θέση απαιτεί επικύρωση από τη Γερουσία, και ο γερουσιαστής Τομ Τίλις (Ρεπουμπλικάνος, Βόρεια Καρολίνα) δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει κανέναν μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Την Τετάρτη, ο Πάουελ έθιξε το ζήτημα ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα υπάρξει κενό ηγεσίας. Εάν ο διάδοχος δεν επικυρωθεί από τη Γερουσία έως τις 15 Μαΐου, είπε ότι θα συνεχίσει να ηγείται του θεσμού ως «πρόεδρος pro tempore». Ο Πάουελ υπηρέτησε σε αυτή την ιδιότητα για περισσότερο από τρεις μήνες το 2022, εν αναμονή της επικύρωσης για τη δεύτερη θητεία του.

«Αυτό ορίζει ο νόμος. Αυτό έχουμε κάνει σε αρκετές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής μου. Και αυτό θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση», είπε.

Από το 1978, έχουν υπάρξει τρεις περιπτώσεις όπου η Γερουσία δεν είχε επικυρώσει έναν πρόεδρο της Fed όταν έληξε η θητεία του εν ενεργεία ηγέτη. Κάθε φορά, ο νυν πρόεδρος παρέμενε πρόεδρος μέχρι να επικυρωθεί ο διάδοχος. Αλλά σε δύο από αυτές, συμπεριλαμβανομένης της θητείας του 2022, ο πρόεδρος περίμενε την επικύρωση για μια ακόμη θητεία.

Τα επιτόκια

Πριν από την απόφαση της Τετάρτης, ο Τραμπ απαίτησε μειώσεις επιτοκίων. Αλλά η απόφαση της Fed να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά έλαβε ευρεία υποστήριξη, με δύο από τους τρεις διοικητές που διόρισε ο Τραμπ να ψηφίζουν υπέρ.

Ο Πάουελ, εν τω μεταξύ, άφησε να εννοηθεί ότι οι περαιτέρω μειώσεις είναι πιθανό να απαιτήσουν είτε ενδείξεις ότι η οικονομία παραπαίει - κάτι που κανένας πρόεδρος δεν θα καλωσόριζε - είτε σαφή πρόοδο στον πληθωρισμό.

«Αν δεν δούμε αυτή την πρόοδο, τότε δεν θα δείτε τη μείωση των επιτοκίων», είπε. Αυτή η προϋπόθεση είναι πιθανό να μην πληρούται για μήνες, δεδομένης της προοπτικής υψηλότερων τιμών ενέργειας και βασικών προϊόντων από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο πήχης είναι υψηλότερος από ό,τι ήταν πέρυσι, όταν η Fed μείωσε τα επιτόκια τρεις φορές, σε αυτό που οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως αναπροσαρμογή προς έναν καθορισμό επιτοκίων που ήταν λιγότερο περιοριστικός. Αυτές οι μειώσεις δεν χρειάζονταν καλά νέα για τον πληθωρισμό, απλώς την εμπιστοσύνη ότι θα έρθουν.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η Fed μπορεί να εισέρχεται σε μια νέα φάση όπου η συζήτηση δεν αφορά μόνο το πόσο θα πρέπει να προσαρμοστούν τα επιτόκια, αλλά και το αν η επόμενη κίνηση είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η αναπροσαρμογή των τελευταίων δύο ετών, όταν οι αξιωματούχοι σταδιακά μείωναν τα επιτόκια, κινδυνεύει να τελειώσει.