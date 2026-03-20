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Βρετανία: Εκτοξεύτηκε το έλλειμμα τον Φεβρουάριο
Ειδήσεις
10:58 - 20 Μαρ 2026

Βρετανία: Εκτοξεύτηκε το έλλειμμα τον Φεβρουάριο

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με το Bloomberg, η Βρετανία εμφάνισε τον Φεβρουάριο δημοσιονομικό έλλειμμα σημαντικά υψηλότερο από τις εκτιμήσεις.  

Ειδικότερα, οι δημόσιες δαπάνες υπερέβησαν τα φορολογικά έσοδα κατά 14,3 δισ. λίρες (19,2 δισ. δολάρια), ενώ η αρχική πρόβλεψη της κυβέρνησης έκανε λόγο για 8,8 δισ. λίρες (11 δισ. δολάρια). Το ποσό αυτό αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο έλλειμμα που έχει καταγραφεί ποτέ για τον συγκεκριμένο μήνα.

Η αύξηση των κρατικών δαπανών κατά 10,8 δισ. λίρες — κυρίως σε τομείς όπως η υγεία και οι υποδομές — ξεπέρασε την άνοδο των φορολογικών εσόδων, η οποία διαμορφώθηκε στα 8,6 δισ. λίρες. Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο στην επιδείνωση του ελλείμματος έπαιξε και η σημαντική άνοδος του κόστους δανεισμού του βρετανικού Δημοσίου.

Ιδιαίτερη πρόκληση για το Λονδίνο παραμένει και η εκτόξευση των τιμών ενέργειας. Δεδομένου ότι η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα καύσιμα, οι διαταραχές στην προσφορά — λόγω του ουσιαστικού κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ — ενδέχεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ενώ αρχικά αναμενόταν ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα προχωρούσε σε μείωση επιτοκίων εντός του 2026, οι αγορές πλέον προεξοφλούν αύξησή τους κατά 70 μονάδες βάσης, με στόχο τον περιορισμό του αυξημένου κόστους ζωής. Ήδη, την Πέμπτη, οι αποδόσεις των διετών βρετανικών ομολόγων ενισχύθηκαν κατά 30 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 4,41%.

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