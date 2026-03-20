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«Επεισόδιο» ΗΠΑ - Ρωσίας, καθώς δύο δεξαμενόπλοια με ρωσικό πετρέλαιο κατευθύνονται στην Κούβα
Ειδήσεις
11:54 - 20 Μαρ 2026

«Επεισόδιο» ΗΠΑ - Ρωσίας, καθώς δύο δεξαμενόπλοια με ρωσικό πετρέλαιο κατευθύνονται στην Κούβα

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή (20/3) ότι η Κούβα δεν επιτρέπεται να παραλάβει ρωσικό αργό πετρέλαιο, παρότι το νησί που υποφέρει από έλλειψη καυσίμων φαίνεται έτοιμο να υποδεχτεί δύο δεξαμενόπλοια που θα δώσουν μία προσωρινή λύση.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών πρόσθεσε την Κούβα σε μια λίστα χωρών που θα αποκλειστούν από συναλλαγές που αφορούν την πώληση, παράδοση ή εκφόρτωση αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου ρωσικής προέλευσης.

Οι ΗΠΑ είχαν προσωρινά επιτρέψει την αγορά ρωσικού πετρελαίου που είχε «εγκλωβιστεί» στη θάλασσα την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο προσπάθειας σταθεροποίησης των ενεργειακών αγορών κατά τη διάρκεια του πολέμου υπό την ηγεσία ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Το βραχυπρόθεσμο αυτό μέτρο ανέστειλε κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στη Μόσχα μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία.

Η ενημέρωση αυτή έρχεται ενώ εταιρείες θαλάσσιας παρακολούθησης έχουν εντοπίσει δύο δεξαμενόπλοια με ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο να κατευθύνονται προς την Κούβα.

Αντιμέτωπη με διακοπές ρεύματος και μια επιδεινούμενη οικονομική κρίση λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού πετρελαίου, η κομμουνιστική χώρα της Καραϊβικής βρίσκεται στη μεγαλύτερη δοκιμασία της από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι πιστεύει πως θα έχει την «τιμή» να «πάρει» την Αβάνα με κάποιο τρόπο.

Η Ρωσία, η οποία είναι σύμμαχος της Κούβας εδώ και δεκαετίες, έχει επικρίνει έντονα τον ενεργειακό αποκλεισμό της κυβέρνησης Τραμπ και έχει δεσμευτεί να προσφέρει στη χώρα «την απαραίτητη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης οικονομικής βοήθειας».

Το δεξαμενόπλοιο Sea Horse είναι ένα από τα πλοία που κατευθύνονται προς την Κούβα, σύμφωνα με την εταιρεία θαλάσσιας ανάλυσης Windward. Το πλοίο, με σημαία Χονγκ Κονγκ, εκτιμάται ότι μεταφέρει περίπου 190.000 βαρέλια ρωσικού ντίζελ και οι ενδείξεις δείχνουν ότι ενδέχεται να παραδώσει το φορτίο του μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ένα δεύτερο δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία, το Anatoly Kolodkin, το οποίο βρίσκεται επίσης υπό κυρώσεις, εκτιμάται ότι κατευθύνεται προς την Κούβα μεταφέροντας 730.000 βαρέλια αργού πετρελαίου, σύμφωνα με την εταιρεία Kpler.

Οι αποστολές αυτές θεωρούνται πράξη πρόκλησης προς τις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσινγκτον έχει απειλήσει με επιβολή δασμών σε οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει την Κούβα με πετρέλαιο. Το Κρεμλίνο έχει στο παρελθόν απορρίψει τις απειλές αυτές, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία «δεν έχουν ιδιαίτερο εμπόριο αυτή τη στιγμή».

Η Κούβα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά ουσιαστικά έχει αποκοπεί από τις αρχές Ιανουαρίου, όταν οι ΗΠΑ ξεκίνησαν μια έκτακτη στρατιωτική επιχείρηση για την ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την κυβέρνηση της Κούβας «ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή» και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μετά τον πόλεμο με το Ιράν οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στρέψουν την προσοχή τους στην Κούβα.

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, κατήγγειλε την Τετάρτη τις «σχεδόν καθημερινές» απειλές από τις ΗΠΑ και υποσχέθηκε ότι θα απαντήσει στην προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να «στραγγαλίσει» τις προμήθειες καυσίμων της χώρας με «αδιάλλακτη αντίσταση».

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