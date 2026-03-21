Ουκρανία: Μαζική επίθεση με 283 drones κατά της Ρωσίας

Η Ουκρανία πραγματοποίησε μαζική επίθεση με 283 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της Ρωσίας τη νύχτα από Παρασκευή προς Σάββατο (21/3), αριθμός που συγκαταλέγεται στους υψηλότερους από την αρχή της σύγκρουσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, τα drones καταρρίφθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις. Περίπου 90 εξ αυτών κατευθύνονταν προς την περιφέρεια Ροστόφ, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σαράτοφ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, δήλωσε ότι επίθεση με drones προκάλεσε τραυματισμό δύο ατόμων και ζημιές σε αρκετές κατοικίες.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένεται να έχουν συνάντηση εντός της ημέρας στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο νέου γύρου διαπραγματεύσεων με στόχο την επανεκκίνηση των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που διεξάγονταν με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είχαν διακοπεί εξαιτίας της έντασης στη Μέση Ανατολή, η οποία κλιμακώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν.