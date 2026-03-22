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Δημοτικές εκλογές στη Γαλλία: Αμφίρροπες «μάχες» σε Παρίσι και Μασσαλία
Ειδήσεις
13:20 - 22 Μαρ 2026

Δημοτικές εκλογές στη Γαλλία: Αμφίρροπες «μάχες» σε Παρίσι και Μασσαλία

Reporter.gr Newsroom
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Οι Γάλλοι ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες σήμερα, Κυριακή (22/3) για την εκλογή δημάρχων στο Παρίσι, στη Μασσαλία και σε περισσότερες από 1.500 άλλες πόλεις και κωμοπόλεις, σε μια εκλογική αναμέτρηση που θεωρείται «τεστ» τόσο για τη δύναμη της άκρας δεξιάς, όσο και για την αντοχή των παραδοσιακών κομμάτων ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.      

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι δήμαρχοι ηγούνται σχεδόν 35.000 δήμων -από μεγάλες πόλεις μέχρι χωριά με μόλις λίγες δεκάδες κατοίκους- και θεωρούνται οι πιο αξιόπιστοι εκλεγμένοι εκπρόσωποι της Γαλλίας. Πολλοί εκλέχθηκαν ήδη από τον πρώτο γύρο την περασμένη Κυριακή (15/3), ωστόσο σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας αναμένονται επαναληπτικές εκλογές.

Επισημαίνεται ότι μια από τις πιο κρίσιμες αναμετρήσεις αναμένεται να λάβει χώρα στη Μασσαλία, -τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας-, όπου ο δεύτερος γύρος φέρνει αντιμέτωπη την άκρα δεξιά, με το Εθνικό Μέτωπο (RN), με την νυν δήμαρχο του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Την ίδια στιγμή, στενή αναμένεται και η αναμέτρηση στο Παρίσι, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι η νίκη είτε των συντηρητικών, είτε της αριστεράς βρίσκεται εντός του περιθωρίου σφάλματος.

Δοκιμασία για την ακροδεξιά

Σημειώνεται ότι το RN, γνωστό για τις αντι-μεταναστευτικές και ευρωσκεπτικιστικές του θέσεις, αντιμετωπίζει δυσκολίες ως προς την επίτευξη ουσιαστικών νικών στις δημοτικές εκλογές. Ο πρώτος γύρος έφερε μικτά αποτελέσματα για το κόμμα, που επανεξελέγη σε αρκετές πόλεις, αλλά δεν κατάφερε να σημειώσει σημαντικές νίκες πέρα από τα παραδοσιακά του προπύργια σε νότο και βορρά.

Οι πιθανότητες του RN να κερδίσει το μεγαλύτερο έπαθλο που επιδιώκει -τη Μασσαλία- μειώθηκαν όταν ο υποψήφιος της άκρας αριστεράς, Σεμπαστιέν Ντελόγκου από την κίνηση «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI), αποσύρθηκε από το δεύτερο γύρο, φοβούμενος ότι η κατανομή των ψήφων της αριστεράς θα ωφελούσε το RN.

Ωστόσο, στη Νίκαια της γαλλικής Ριβιέρας, ένας σύμμαχος του κόμματος Λεπέν, ο «αντάρτης» συντηρητικός Ερίκ Σιότι, φαίνεται να προηγείται απέναντι σε υποψήφιο που υποστηρίζεται από το κέντρο.

Ισορροπία δυνάμεων στο Παρίσι

Στο Παρίσι, που διοικείται από την αριστερά από το 2001, η υποψήφια των Σοσιαλιστών προηγούνταν στον πρώτο γύρο. Ωστόσο, ένας υποψήφιος της άκρας δεξιάς αποφάσισε να αποσυρθεί από το δεύτερο γύρο για να βοηθήσει τη Ρασίντα Ντατί, συντηρητική πρώην υπουργό Εσωτερικών, να κατακτήσει την πόλη από την αριστερά, καθιστώντας την αναμέτρηση πλέον πολύ στενή.

Να σημειωθεί ότι οι χιλιάδες ξεχωριστές δημοτικές κάλπες εστιάζουν συχνά σε πολύ τοπικά ζητήματα. Συνεπώ,ς το αποτέλεσμα δεν προδιαγράφει ποιος θα νικήσει στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027, ωστόσο αναδεικνύει σημαντικές τάσεις στην απήχηση των κομμάτων και στο είδος των συμμαχιών που μπορούν να σχηματιστούν σε ένα όλο και πιο κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο.

Μεταβλητές συμμαχίες μετά τον πρώτο γύρο

Επιπλέον, ένα κρίσιμο ερώτημα είναι ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των συμμαχιών -ή της έλλειψής τους- που θα σχηματιστούν μεταξύ των δύο γύρων.

Υπογραμμίζεται ότι οι διαπραγματεύσεις των τοπικών κομμάτων από τον πρώτο γύρο ανέδειξαν διαιρέσεις στην αριστερά, με τους Σοσιαλιστές να συνάπτουν συμφωνίες με τους σκληροπυρηνικούς αντίπαλους τους από την LFI σε πόλεις όπως η Λυών και η Τουλούζη, αλλά όχι σε άλλες όπως η Μασσαλία ή η Λιλ.

Η LFI δεν είχε ποτέ ισχυρή παρουσία στις τοπικές εκλογές, αλλά αυτή τη φορά έδωσε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτές.
«Μπορούμε να δούμε καθαρά ότι, λόγω της σχετικά καλής επίδοσης της Ανυπότακτης Γαλλία στις δημοτικές εκλογές, αυτό το κόμμα και ο ηγέτης του, Ζαν-Λικ Μελανσόν, αποκτούν και πάλι θέση ισχύος στη δυναμική της αριστεράς», σχολίασε η Άνν Μυξέλ από το Sciences Po.

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