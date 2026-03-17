Επιβεβαίωση από το Ιράν: Σκοτώθηκαν ο Αλί Λαριτζανί και ο γιος του σε αεροπορική επιδρομή

Το Ιράν ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης 17/3 τον θάνατο του επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Λαριτζανί, αλλά και του γιου του.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της γραμματείας του Συμβουλίου, ο Λαριτζανί σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή μαζί με τον γιο του, Μορτέζα, καθώς και με αρκετούς σωματοφύλακες που τον συνόδευαν.

Στην ίδια ανακοίνωση επιβεβαιώνεται ότι ο Αλιρεζά Μπαγιάτ, αναπληρωτής γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας αρμόδιος για θέματα ασφάλειας, έχασε επίσης τη ζωή του κατά την επίθεση.

Σε δήλωση του το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr αναφέρει: «Μετά από μια ζωή αγώνων για την ανύψωση του Ιράν και της Ισλαμικής Επανάστασης, επιτέλους πραγματοποίησε την πολυπόθητη επιθυμία του, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της αλήθειας και κατέκτησε με υπερηφάνεια τον ευλογημένο βαθμό του μάρτυρα στο μέτωπο της υπηρεσίας».

Νωρίτερα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει πως οι ισραηλινές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» ανώτατα στελέχη του ιρανικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένου του Αλί Λαριτζανί και διοικητή των Μπασίτ.

«Σήμερα το πρωί εξουδετερώσαμε τον Αλί Λαριτζανί. Ο Αλί Λαριτζανί είναι ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, που είναι η συμμορία των συμμοριών που ουσιαστικά διοικεί το Ιράν. Εξουδετερώσαμε επίσης τον διοικητή των Μπασίτζ μαζί του, αυτοί είναι οι βοηθοί των κακοποιών, που σκορπούν τον τρόμο στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων πόλεων του Ιράν εναντίον του πληθυσμού. Επιχειρούμε επίσης εκεί, επιχειρούμε από αέρος με αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και με drones» ανέφερε σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.