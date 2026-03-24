NYΤ: Η Σαουδική Αραβία πιέζει τον Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, φέρεται να πιέζει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τη στρατιωτική εκστρατεία ΗΠΑ–Ισραήλ ως «ιστορική ευκαιρία» για την αναδιάρθρωση της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με τους New York Times, οι οποίοι επικαλούνται «πηγές που ενημερώθηκαν από Αμερικανούς αξιωματούχους σχετικά με τις συνομιλίες».

Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια μιας σειράς συνομιλιών την περασμένη εβδομάδα, ο πρίγκιπας Μπιν Σαλμάν μετέφερε στον Τραμπ ότι θα πρέπει να πιέσει για την ανατροπή της σκληροπυρηνικής κυβέρνησης του Ιράν, όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας θεωρεί ότι το Ιράν αποτελεί μακροπρόθεσμη απειλή για τις χώρες του Κόλπου, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την ανατροπή της κυβέρνησής του.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε από την πλευρά της ότι η κυβέρνηση «δεν σχολιάζει τις ιδιωτικές συνομιλίες του προέδρου».

Ο πρίγκιπας Μπιν Σαλμάν φέρεται επίσης να έχει προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να εξετάσουν την αποστολή στρατευμάτων στο Ιράν για την κατάληψη ενεργειακών υποδομών και την αναγκαστική παραίτηση της κυβέρνησης. Ωστόσο, αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία έχουν απορρίψει τις πληροφορίες ότι ο πρίγκιπας πιέζει για την παράταση του πολέμου, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θεωρεί επίσης το Ιράν μακροπρόθεσμη απειλή. Αναλυτές όμως εκτιμούν ότι οι ισραηλινοί αξιωματούχοι θα θεωρούσαν πιθανή επιτυχία μια ιρανική κυβέρνηση που θα βρισκόταν σε έντονες εσωτερικές αναταραχές και δε θα μπορούσε να απειλήσει το Ισραήλ.

Σε αντίθεση με το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία θεωρεί μια ιρανική κυβέρνηση με εσωτερικά προβλήματα ως άμεση και σοβαρή απειλή για την ασφάλειά της.

Ανώτεροι αξιωματούχοι τόσο της σαουδαραβικής όσο και της αμερικανικής κυβέρνησης ανησυχούν ότι, αν η σύγκρουση παραταθεί, το Ιράν θα μπορούσε να εξαπολύσει ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις κατά των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας, και οι ΗΠΑ ενδεχομένως να βρεθούν εγκλωβισμένες σε έναν ατέρμονο πόλεμο.

Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι οι οικονομικές και ασφαλιστικές συνέπειες του πολέμου για τη Σαουδική Αραβία είναι σημαντικές. Οι επιθέσεις με ιρανικά drones και πυραύλους, ως αντίποινα για την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, έχουν ήδη προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στις αγορές πετρελαίου.