Υποχώρηση καταγράφεται στη Wall Street με την επαναφορά των τιμών του πετρελαίου σε ανοδική τροχιά

Οι αμερικανικές μετοχές σημειώνουν υποχώρηση την Τρίτη (24/3), επιστρέφοντας μέρος των ισχυρών κερδών που είχαν καταγράψει στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν επανέλθει σε ανοδική τροχιά, ενώ ο πόλεμος με το Ιράν εισήλθε στην τέταρτη εβδομάδα του.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο δείκτης S&P 500 καταγράφει πτώση 0,48% κινούμενος στις 6,549.12 μονάδες, ενώ και ο Nasdaq Composite σημειώνει απώλειες 0,91% στις 21,747.12 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο Dow Jones Industrial Average χάνει 150 μονάδες ή 0,32% κινούμενος στις 46,059.77 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί δείκτες είχαν καταγράψει άνοδο άνω του 1% τη Δευτέρα, μετά από ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, όπου ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» σχετικά με μια πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης διέψευσαν ότι υπήρξαν απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Στο διάστημα που προηγήθηκε της δήλωσης του Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πράγματι εμπλακεί σε σειρά κεκλεισμένων των θυρών επαφών με το Ιράν μέσω μεσαζόντων από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, η οποία επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος. Παρ’ όλα αυτά, στο ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι Άραβες διαμεσολαβητές εξέφραζαν ιδιωτικά αμφιβολίες για το ενδεχόμενο ταχείας συμφωνίας, καθώς οι δύο πλευρές παρέμεναν σε σημαντική απόσταση.

Στη Wall Street, εν τω μεταξύ, επικρατεί αυξανόμενη αβεβαιότητα μεταξύ των επενδυτών σχετικά με το πόσο αποτελεσματικές είναι οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, δεδομένου ότι Ισραήλ και Ιράν συνέχισαν να ανταλλάσσουν επιθέσεις μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με ισραηλινές αρχές.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο την Τρίτη, έπειτα από την πτώση της προηγούμενης ημέρας. Το διεθνές σημείο αναφοράς, τα συμβόλαια Brent, ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 3%, ξεπερνώντας τα 103 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, τα συμβόλαια West Texas Intermediate σημείωσαν άνοδο 4%, υπερβαίνοντας τα 92 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τον αισιόδοξο τόνο του Τραμπ, ο στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Citi στις ΗΠΑ, Scott Chronert, εκτιμά ότι οι επενδυτές δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει τον κίνδυνο.

«Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε όσον αφορά το πού θα σταθεροποιηθούν οι τιμές του πετρελαίου και πώς αυτές θα επηρεάσουν τις βασικές οικονομικές συνθήκες. Προς το παρόν θεωρούμε ότι το σενάριο πτώσης 5% έως 10% είναι διαχειρίσιμο, ωστόσο πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση, καθώς οι κίνδυνοι εξακολουθούν να υπάρχουν και είναι σημαντικοί», δήλωσε στο CNBC το απόγευμα της Δευτέρας (23/3).

Οι εξελίξεις αυτές ήρθαν μετά την απειλή του Τραμπ το Σαββατοκύριακο για επίθεση σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, σε περίπτωση που δεν ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ. Το Ιράν, από την πλευρά του, προειδοποίησε ότι θα στοχεύσει αμερικανικές υποδομές ως αντίποινα.