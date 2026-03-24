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Bloomberg: Η συμφωνία με την Αυστραλία δεν πρόκειται να καλύψει πλήρως τις βραχυπρόθεσμες ανησυχίες της ΕΕ
Ειδήσεις
16:54 - 24 Μαρ 2026

Bloomberg: Η συμφωνία με την Αυστραλία δεν πρόκειται να καλύψει πλήρως τις βραχυπρόθεσμες ανησυχίες της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Μετά από σχεδόν μια δεκαετία διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε μια συνολική εμπορική συμφωνία με την Αυστραλία, σε μια ακόμη κίνηση που δείχνει αντίθεση στην πολιτική «Πρώτα η Αμερική» του Ντόναλντ Τραμπ.      

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Bloomberg, η συμφωνία, -η οποία χρειάζεται ακόμη να κυρωθεί και από τις δύο πλευρές-, στοχεύει στη διευκόλυνση του εμπορίου σε προϊόντα που κυμαίνονται από σοκολάτα έως πολυτελή ηλεκτρικά οχήματα. Σημαντικό είναι ότι περιλαμβάνει και ένα πλαίσιο που εμβαθύνει τη συνεργασία σε κρίσιμες πρώτες ύλες - τις προμήθειες των οποίων η Κίνα είχε περιορίσει πέρυσι.

Από την πλευρά της, η ΕΕ ελπίζει ότι η συγκεκριμένη συμφωνία θα αυξήσει τις ετήσιες εξαγωγές προς την Αυστραλία, οι οποίες ανέρχονται περίπου στα 65 δισεκατομμύρια ευρώ, κατά ένα τρίτο μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Επισημαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν καθυστερήσει λόγω της διαφωνίας σχετικά με το πόσο αυστραλιανό βοδινό κρέας θα επιτρεπόταν να εισέλθει στο μπλοκ με προνομιακούς όρους, καθώς και ποιο είδος προστασίας θα λάμβαναν συγκεκριμένα προϊόντα, όπως το Prosecco.

Μιλώντας στην Καμπέρα, δίπλα από τον αυστραλιανό πρωθυπουργό Anthony Albanese, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen τόνισε ότι η συμφωνία αποτελεί την πιο πρόσφατη σε μια γρήγορη σειρά συμφωνιών φέτος, συμπεριλαμβανομένων αυτών με τη Mercosur και την Ινδία, που καλύπτουν τρεις ηπείρους και προσθέτουν σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους στο δίκτυο ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ.

Συνέκρινε μάλιστα την προσέγγιση αυτή με το πρόγραμμα δασμών και την συναλλακτική αντίληψη του Τραμπ, κάνοντας προφανή νύξη στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Στην ιστορία μας, το ανοικτό, βασισμένο σε κανόνες εμπόριο φέρνει θετικά αποτελέσματα για όλους», είπε. «Η εμπιστοσύνη μετρά περισσότερο από τις συναλλαγές».

Όπως σημειώνει το Bloomberg, παρά την «αυτάρεσκη» ρητορική, η συμφωνία με την Αυστραλία -καθώς και μια νέα Συνεργασία Ασφαλείας και Άμυνας- δεν πρόκειται να καλύψει πλήρως τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές ανησυχίες της Ευρώπης που πυροδοτούνται από τον πόλεμο στο Ιράν. Η Von der Leyen κάλεσε την κυβέρνηση στην Τεχεράνη να εγκαταλείψει την απειλή αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ και ζήτησε από όλες τις πλευρές να διαπραγματευτούν τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Παρότι η Ευρώπη δεν λαμβάνει άμεσα μεγάλο μέρος των ορυκτών καυσίμων που χρειάζεται από τη Μέση Ανατολή, εξακολουθεί να πρέπει να ανταγωνίζεται σε μια όλο και πιο ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά για τις υπόλοιπες προμήθειες, ενώ το Ιράν συνεχίζει να εκτοξεύει πυραύλους.

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη για τις ενεργειακές προμήθειες παγκοσμίως», είπε. «Όλοι αισθανόμαστε τις δευτερογενείς επιπτώσεις στις τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου».

Από τη μερια του, ο Boris Vujcic, που θα αναλάβει τη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο, προειδοποίησε σε συνέντευξή του ότι η σύγκρουση αυξάνει τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού στην ήπειρο. Οι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρειαστεί να αυξήσουν τα επιτόκια τον επόμενο μήνα για να αντιμετωπίσουν την αύξηση των τιμών.

«Σε τέτοιες καταστάσεις, όλα είναι ανοιχτά», δήλωσε ο Vujcic.

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