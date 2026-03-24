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Frontex: Ο πρώην επικεφαλής Fabrice Leggeri κατηγορείται για συνέργεια σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Ειδήσεις
17:24 - 24 Μαρ 2026

Frontex: Ο πρώην επικεφαλής Fabrice Leggeri κατηγορείται για συνέργεια σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Reporter.gr Newsroom
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Το Εφετείο του Παρισιού άνοιξε έρευνα για τον πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνόρων, Fabrice Leggeri σχετικά με κατηγορίες για συνέργεια σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.      

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Leggeri παραιτήθηκε από τον οργανισμό Frontex της ΕΕ το 2022, έπειτα από χρόνια κατηγοριών από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι η υπηρεσία κακομεταχειριζόταν μετανάστες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του, η οποία ξεκίνησε το 2015, στο αποκορύφωμα της μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη.

Σημειώνεται ότι ο Leggeri, ο οποίος είναι πλέον ευρωβουλευτής με το γαλλικό ακροδεξιό κόμμα «Εθνική Συσπείρωση», έχει εδώ και καιρό αρνηθεί αυτές τις κατηγορίες. Στο ίδιο πλαίσιο, αρνήθηκε να σχολιάσει την Τρίτη, δηλώνοντας ότι δεν γνώριζε την απόφαση του δικαστηρίου.

Εάν οι εισαγγελείς επιδιώξουν να ασκήσουν δίωξη κατά του Leggeri, θα χρειαστεί να ζητήσουν την άρση της ασυλίας του ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που απαιτεί ψηφοφορία στο κοινοβούλιο.

Το δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε να ανοίξει την έρευνα στις 18 Μαρτίου, έπειτα από έφεση της Γαλλικής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (LDH) και της οργάνωσης υπεράσπισης δικαιωμάτων των μεταναστών Utopia 56, κατά προηγούμενης απόφασης ανακριτή που είχε απορρίψει την καταγγελία τους εναντίον του Leggeri.

Επισημαίνεται ότι οι δύο οργανώσεις κατηγορούν τον Leggeri ότι ενθάρρυνε τους πράκτορες της Frontex να βοηθούν τις λιβυκές και ελληνικές αρχές να παρεμποδίζουν σκάφη μεταναστών, με σκοπό να αποτραπεί η είσοδός τους στην ΕΕ.

Το εφετείο έκρινε ότι υπήρχαν λόγοι για το άνοιγμα δικαστικής έρευνας και χαρακτήρισε την έφεση «εν μέρει βάσιμη», πρόσθεσε η πηγή.

Το αρχικό αίτημα για την έρευνα κατά του Leggeri είχε υποβληθεί το 2024, όπως δήλωσε στο Reuters η πρόεδρος της LDH, Nathalie Tehio, αναμένοντας ότι η διαδικασία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα.

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