Σοκ στο τσέχικο ποδόσφαιρο: Συλλήψεις παραγόντων, διαιτητών και ποδοσφαιριστών για στημένα ματς

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη ενός τεράστιου σκανδάλου διαφθοράς στο ποδόσφαιρο της Τσεχίας, με τις αρχές να ερευνούν υπόθεση χειραγώγησης αγώνων που εκτείνεται από τα τοπικά πρωταθλήματα μέχρι την πρώτη κατηγορία. Μέχρι στιγμής, 47 άτομα έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ανάμεσά τους παράγοντες, διαιτητές και ποδοσφαιριστές.

Η έρευνα ξεκίνησε μήνες πριν, με επίκεντρο τη νεοφώτιστη στην πρώτη κατηγορία ομάδα Καρβίνα, η οποία φέρεται να χειραγωγούσε ακόμη και τα κόρνερ για να εξασφαλίσει την άνοδό της. Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου το βράδυ, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν επιχείρηση συλλήψεων, ενώ η Ομοσπονδία της Τσεχίας συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής τα χαράματα.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Νταβίντ Τρούντα, χαρακτήρισε την κατάσταση πρωτόγνωρη, επιβεβαιώνοντας ότι 47 άτομα ελέγχονται για εμπλοκή σε στημένα αποτελέσματα, δύο μόλις ημέρες πριν από την έναρξη των μπαράζ πρόκρισης για το Μουντιάλ 2026.

Στη λίστα των υπόπτων περιλαμβάνονται:

Jan Všetečka (33 ετών): διαιτητής σε αγώνες της MFK Karviná και České Budějovice, μεταξύ των οποίων ματς που έληξε 2-1 υπέρ της Καρβίνα με πέναλτι στο 90’.

Martin Latka: δύο φορές πρωταθλητής και πρώην αρχηγός της Σλάβια Πράγας, σήμερα παράγοντας και συνιδιοκτήτης της Opava. Φέρεται να πρόσφερε 200.000 κορώνες σε διαιτητή για αγώνα με τη Varnsdorf και 30.000 κορώνες σε αγώνα με τη Zbrojovka Brno.

Sebastian Pejša (21 ετών): αμυντικός της Opava, ύποπτος για παραβίαση τεσσάρων αγώνων, επηρεάζοντας σκορ και αποτελέσματα.

Samuel Šigut (23 ετών): επιθετικός της MFK Karviná, κατηγορείται για πέντε σοβαρές παραβάσεις, περιλαμβανομένης δωροδοκίας και στοιχηματισμού σε αγώνες δεύτερης κατηγορίας.

Jan Wolf: δήμαρχος της Καρβίνα και πρόεδρος της ομάδας, ύποπτος για δωροδοκίες διαιτητών και παικτών στην Καρβίνα και αντίπαλες ομάδες σε κρίσιμα ματς, συμπεριλαμβανομένων αγώνων μπαράζ.

Miroslav Zelinka: έμπειρος διαιτητής, ύποπτος για χειραγώγηση αγώνα από τη θέση VAR.

Jan Petřík: διαιτητής δεύτερης κατηγορίας, ύποπτος για επηρεασμό δύο αγώνων υπέρ της Opava, με δωροδοκίες έως 200.000 κορώνες.

Νίκος Τιλκερίδης: ποδοσφαιριστής ελληνικής καταγωγής της Opava, εμπλέκεται στη λίστα των υπόπτων.

Η υπόθεση αναδεικνύει ένα κύκλωμα που φέρεται να είχε οργανωμένη δομή, με στόχο τη χειραγώγηση αποτελεσμάτων σε όλα τα επίπεδα του τσέχικου ποδοσφαίρου. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η ποδοσφαιρική κοινότητα της χώρας παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξη του σκανδάλου, το οποίο πλήττει την αξιοπιστία του αθλήματος λίγες μόλις ημέρες πριν από κρίσιμους αγώνες πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο.