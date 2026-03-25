Meta: Νέες απολύσεις με σκοπό την αντιστάθμιση του κόστους των επενδύσεων σε AI

Η Meta Platforms προχώρησε την Τετάρτη (25/3) σε απολύσεις εκατοντάδων εργαζομένων, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα και μίλησε στο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτό το μήνα είχε γίνει γνωστό ότι η Meta σχεδίαζε εκτεταμένες απολύσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το 20% ή και περισσότερο του εργατικού δυναμικού της εταιρείας, και ότι ανώτατα στελέχη είχαν ενημερώσει άλλους υψηλόβαθμους ηγέτες για τα σχέδια αυτά, ζητώντας τους να αρχίσουν να προετοιμάζονται για το πώς θα περιορίσουν το προσωπικό.

Σημειώνεται ότι οι απολύσεις της Τετάρτης ήταν μικρότερης κλίμακας. Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του The Information, οι περικοπές θα επηρεάσουν συγκεκριμένα τη μονάδα Reality Labs της Meta, τις ομάδες κοινωνικών μέσων και τις λειτουργίες προσλήψεων.

«Οι ομάδες σε όλη τη Meta αναδιαρθρώνονται τακτικά ή εφαρμόζουν αλλαγές για να διασφαλίσουν ότι βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή θέση για να επιτύχουν τους στόχους τους. Όπου είναι δυνατόν, βρίσκουμε άλλες ευκαιρίες για τους εργαζομένους των οποίων οι θέσεις ενδέχεται να επηρεαστούν», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta σε ανακοίνωση.

Επισημαίνεται ότι η μητρική εταιρεία του Facebook επιδιώκει να αντισταθμίσει το αυξανόμενο κόστος που συνδέεται με τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, έχοντας προβλέψει συνολικές δαπάνες ύψους 162 δισεκατομμυρίων έως 169 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026, καθώς και την αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων, ενώ δαπανά εκατομμύρια για την πρόσληψη κορυφαίων ταλέντων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η Meta απασχολούσε σχεδόν 79.000 εργαζομένους έως τις 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της.