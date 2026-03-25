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Γερμανία: Σφοδρές αντιδράσεις μετά από δήλωση Μερτς για σύνδεση της βίας με τους μετανάστες
Ειδήσεις
22:53 - 25 Μαρ 2026

Γερμανία: Σφοδρές αντιδράσεις μετά από δήλωση Μερτς για σύνδεση της βίας με τους μετανάστες

Reporter.gr Newsroom
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Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, προκάλεσε σήμερα (25/3) αντιδράσεις στη Bundestag, δηλώνοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια «έκρηξη» βίας -τόσο αναλογικής όσο και ψηφιακής-, μεγάλο μέρος της οποίας, όπως υποστήριξε, οφείλεται σε μετανάστες.      

Πιο συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένες δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης για την ψηφιακή βία κατά των γυναικών, με αφορμή την καταγγελία γνωστής ηθοποιού εναντίον του πρώην συζύγου της για «ψηφιακό βιασμό». Ο Μερτς τόνισε ότι συγκεκριμένες ομάδες μεταναστών ευθύνονται εν μέρει για την αύξηση των κρουσμάτων βίας στον πραγματικό και ψηφιακό χώρο.

«Δεν θέλω να υποβαθμίσω το θέμα», ανέφερε ο καγκελάριος, προσθέτοντας ότι, απαντώντας στην κριτική των Πρασίνων που επισήμαιναν ότι οι δηλώσεις του απομακρύνονται από το θέμα της συζήτησης, «δεν είναι μόνο οι γυναίκες σε αυτή τη χώρα που συζητούν και μιλάνε γι’ αυτό το ζήτημα, αλλά και πολλοί άνδρες - και εγώ είμαι ένας από αυτούς».

Παράλληλα, ο Μερτς αναφέρθηκε στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησής του, κάνοντας λόγο για την επεξεργασία νόμου που προβλέπει την ηλεκτρονική παρακολούθηση με «βραχιολάκι» και την αποθήκευση διευθύνσεων IP, με στόχο τη διευκόλυνση της δίωξης εγκλημάτων στον ψηφιακό χώρο.

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