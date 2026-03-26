Ρωσική επίθεση με drones στον Δούναβη - Πλήγματα σε λιμάνια και ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Ρωσική νυχτερινή επίθεση με drones προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές εγκαταστάσεις στον ποταμό Δούναβη, στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν την Πέμπτη (26/3) τοπικοί αξιωματούχοι.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ ανέφερε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι ένα άτομο τραυματίστηκε από την επίθεση, η οποία προκάλεσε επίσης ζημιές σε ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές.

Σύμφωνα με το Reuters, η Αρχή Θαλάσσιων Λιμένων της Ουκρανίας δήλωσε ότι ένα από τα λιμάνια στον Δούναβη δέχθηκε επίθεση. Δεν κατονομάστηκε συγκεκριμένα ποιο λιμάνι, ωστόσο αναφέρθηκε ότι υπέστησαν ζημιές αποθήκες, προβλήτες και διοικητικά κτίρια. Επιπλέον, καταγράφηκαν φθορές και σε εγκαταστάσεις άλλων διαχειριστών λιμένων. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το λιμάνι συνεχίζει να λειτουργεί.

Ο δήμαρχος της πόλης Ιζμαΐλ, του μεγαλύτερου ουκρανικού λιμανιού στον Δούναβη, το οποίο βρίσκεται απέναντι από τη Ρουμανία δήλωσε ότι η πόλη δέχθηκε ακόμη μία «μαζική» ρωσική επίθεση με drones.

Τοπικοί αξιωματούχοι στην περιφέρεια του Ιζμαΐλ ανέφεραν ότι σχεδόν 17.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας της επίθεσης, ενώ διακόπηκε και η υδροδότηση στη γειτονική πόλη Βιλκόβε.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 153 drones κατά της χώρας, εκ των οποίων τα 130 καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.

Θραύσματα από drone που καταρρίφθηκε από την ουκρανική αεράμυνα έπεσαν σε ρουμανικό έδαφος, σύμφωνα με το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας.

Επισημαίνεται ότι η Ρωσία έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει τις θαλάσσιες εξαγωγικές διαδρομές της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου, πλήττοντας λιμάνια ζωτικής σημασίας για το εξωτερικό εμπόριο και την πολεμική οικονομία της χώρας.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι ο ρυθμός των επιθέσεων έχει αυξηθεί, με τον υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα να δηλώνει τη Δευτέρα ότι οι λιμενικές υποδομές της Οδησσού έχουν δεχθεί περισσότερα πλήγματα τον τελευταίο μήνα από ό,τι σε ολόκληρο το προηγούμενο έτος.