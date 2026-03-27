Ο Ζελένσκι στη Σαουδική Αραβία για στήριξη στην Ουκρανία ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες στρέφουν πόρους στη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος της Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη στήριξη προς την Ουκρανία, σε μια περίοδο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς στρατιωτικών πόρων στη Μέση Ανατολή λόγω της κλιμάκωσης της έντασης με το Ιράν.

Κατά την επίσκεψή του στην Τζέντα, ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον διάδοχο πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με βασικά θέματα τις αυξανόμενες στρατιωτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει σημαντικές επαφές, ενώ το Κίεβο προσέφερε τεχνογνωσία στην αντιαεροπορική άμυνα και στην τεχνολογία drones προς χώρες της περιοχής που έχουν πληγεί από ιρανικές επιθέσεις.

Περισσότεροι από 200 Ουκρανοί ειδικοί έχουν ήδη αποσταλεί στη Μέση Ανατολή, παρέχοντας συμβουλές για την αναχαίτιση επιθέσεων που έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι επιδιώκει επίσης να εξασφαλίσει πολιτική και οικονομική στήριξη από τα κράτη του Κόλπου στον πόλεμο κατά της Ρωσία, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο πέμπτο έτος, ενώ η δυτική στρατιωτική βοήθεια γίνεται ολοένα και πιο αβέβαιη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ιρανικά drones τύπου Shahed-136 drone, τα οποία χρησιμοποιεί η Μόσχα στην Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει πετύχει ορισμένες επιτυχίες στην κατάρριψή τους, ακόμη και με πυρά από μαχητικά αεροσκάφη, ενώ έχει αναπτύξει φθηνότερους αναχαιτιστές μαζικής παραγωγής.

Σε ομιλία του στο βρετανικό κοινοβούλιο, ο Ζελένσκι συνέδεσε τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι ένα σύστημα άμυνας παρόμοιο με το ουκρανικό θα μπορούσε να βοηθήσει τις χώρες της περιοχής να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν επιθέσεις από το Ιράν ή τους Χούθι σε πραγματικό χρόνο.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσιεύματα όπως της The Washington Post και της The Wall Street Journal, το Πεντάγωνο εξετάζει την ανακατεύθυνση οπλισμού από την Ουκρανία προς τη Μέση Ανατολή, ενώ η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει την αποστολή έως και 10.000 επιπλέον στρατιωτών στην περιοχή.

Η αυξανόμενη αμερικανική στρατιωτική παρουσία προκαλεί ανησυχίες για πιθανή χερσαία επίθεση κατά του Ιράν. Ωστόσο, στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι έως τώρα κινήσεις παραπέμπουν περισσότερο σε περιορισμένες επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου – όπως στοχευμένες αποβάσεις ή αερομεταφερόμενες αποστολές – και όχι σε ευρείας κλίμακας εισβολή.

Παράλληλα, η Ουκρανία αντιμετωπίζει νέα ρωσική πίεση στο μέτωπο και δυσκολεύεται να εξασφαλίσει πρόσθετη βοήθεια. Ενδεικτικά, πακέτο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 90 δισ. ευρώ τέθηκε υπό αμφισβήτηση μετά από βέτο της Ουγγαρία, επιτείνοντας την αβεβαιότητα για τη συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο.