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Ο πόλεμος στο Ιράν «βυθίζει» τον Τραμπ: Ιστορική πτώση στη δημοτικότητα του εν μέσω οικονομικής πίεσης
Ειδήσεις
21:45 - 27 Μαρ 2026

Ο πόλεμος στο Ιράν «βυθίζει» τον Τραμπ: Ιστορική πτώση στη δημοτικότητα του εν μέσω οικονομικής πίεσης

Reporter.gr Newsroom
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Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφει αισθητή υποχώρηση τους τελευταίους μήνες, με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν και την αυξανόμενη πίεση που ασκείται στην αμερικανική οικονομία και το κόστος ζωής.

Παρότι η πτώση της αποδοχής αποτελεί σύνηθες φαινόμενο για προέδρους κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας τους, στην περίπτωση του Τραμπ αποτυπώνει και τη βαθύτερη δυσαρέσκεια των πολιτών για τις υψηλές τιμές και τον επίμονο πληθωρισμό. Οι οικονομικές ανησυχίες έχουν ήδη αρχίσει να μεταφράζονται σε πολιτικό κόστος, με τους Δημοκρατικούς να ενισχύονται σε τοπικές και περιφερειακές εκλογές το τελευταίο διάστημα.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν. Σύμφωνα με έρευνα της Ipsos, το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ για τη διαχείριση της οικονομίας υποχώρησε από 43% στην αρχή της δεύτερης θητείας του σε 35% έως τα μέσα του 2025, ενώ μετά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου κατρακύλησε στο 29%.

Παράλληλα, η εκτόξευση των τιμών της βενζίνης – που πλησιάζουν τα 4 δολάρια το γαλόνι – εντείνει την πίεση στα νοικοκυριά, ενισχύοντας την αρνητική εικόνα για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Συνολικά, το ποσοστό θετικής γνώμης για τον πρόεδρο μειώθηκε από 42% κατά την έναρξη των επιχειρήσεων στο Ιράν σε περίπου 40% σήμερα.

Τα επίπεδα αυτά θεωρούνται πολιτικά εύθραυστα, ιδίως ενόψει των επικείμενων εκλογών για το Κογκρέσο, που θα διεξαχθούν σε λιγότερο από έναν χρόνο. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, όσο παρατείνεται η σύγκρουση και διατηρούνται οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος περαιτέρω φθοράς για τον Λευκό Οίκο.

Παρά τη συνολική κάμψη, η εκλογική βάση των Ρεπουμπλικάνων παραμένει σε μεγάλο βαθμό συσπειρωμένη γύρω από τον πρόεδρο. Έρευνα του Pew Research Center δείχνει ότι οι παραδοσιακοί υποστηρικτές του Τραμπ εξακολουθούν να στηρίζουν τις επιλογές του, ακόμη και αν αυτές έρχονται σε αντίθεση με παλαιότερες δεσμεύσεις για περιορισμό της αμερικανικής εμπλοκής στο εξωτερικό.

Αντίστοιχα, δημοσκόπηση του Quinnipiac University καταγράφει ισχυρή υποστήριξη μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων για τη στρατιωτική δράση στο Ιράν (86%), καθώς και για τον τρόπο διαχείρισής της από τον Τραμπ (80%). Ωστόσο, τα ποσοστά αυτά πέφτουν αισθητά στο σύνολο των ψηφοφόρων, φτάνοντας μόλις το 39% και 34% αντίστοιχα.

Καθοριστικός παράγοντας για τις πολιτικές εξελίξεις αναδεικνύονται οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι, οι οποίοι φαίνεται να απομακρύνονται από τον πρόεδρο. Δεδομένου ότι η στήριξή τους υπήρξε κρίσιμη για την εκλογική του επικράτηση το 2024, η μεταστροφή αυτή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την έκβαση των επόμενων εκλογών.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/03/2026 - 23:15
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