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Ανατροπή: Οι ΗΠΑ χτυπούν πυρηνικό αντιδραστήρα &amp; το Ιράν προαναγγέλλει «βαρύ τίμημα» - Στον «αέρα» η συμφωνία
Ειδήσεις
21:59 - 27 Μαρ 2026

Ανατροπή: Οι ΗΠΑ χτυπούν πυρηνικό αντιδραστήρα & το Ιράν προαναγγέλλει «βαρύ τίμημα» - Στον «αέρα» η συμφωνία

Reporter.gr Newsroom
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Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται μετά από συντονισμένες επιθέσεις του Ισραήλ και, σύμφωνα με αναφορές, των Ηνωμένων Πολιτειών, σε κρίσιμες ιρανικές υποδομές. Οι επιθέσεις έπληξαν εγκαταστάσεις χάλυβα, ηλεκτροπαραγωγής και πυρηνικού χαρακτήρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, την ώρα που – θεωρητικά- ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει αναστολή των βομβαρδισμών για 10 μέρες. Ως επακόλουθο, το Ιράν μιλάει για βαριά αντίποινα, ενώ συμπληρώνει ότι μπορεί να μην απαντήσει καν στο αίτημα των ΗΠΑ για συμφωνία.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, κατήγγειλε τις ενέργειες ως στοχευμένες εναντίον πολιτικών στόχων και προειδοποίησε ότι η χώρα του θα «επιβάλει βαρύ τίμημα». Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, δύο από τα μεγαλύτερα χαλυβουργεία του Ιράν, ένα εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής και πυρηνικές εγκαταστάσεις πολιτικής χρήσης, υπέστησαν ζημιές από τις αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι στόχοι στον πόλεμο με το Ιράν μπορούν να επιτευχθούν «χωρίς χερσαία επέμβαση», παρά την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ορκίστηκαν να στοχεύσουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε αντίποινα.

Επιπλέον, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ενημέρωσε τους ομολόγους του στην G7, ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για άλλες δύο έως τέσσερις εβδομάδες, ενώ είπε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους χωρίς χερσαία επιχείρηση.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της αναστολής της απειλής για βομβαρδισμό ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων έως τις 6 Απριλίου, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη ζήτησε την κίνηση αυτή και ότι οι συνομιλίες προχωρούσαν καλά. Η ιρανική πλευρά, ωστόσο, αρνήθηκε ότι οι συνομιλίες σημειώνουν πρόοδο και δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα απαντήσει στην αμερικανική πρόταση, λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων.

Δεν ξέρει αν θα απαντήσει το Ιράν στην πρόταση συμφωνίας των ΗΠΑ

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο, η απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ, η οποία αρχικά προγραμματιζόταν για σήμερα ή αύριο Σάββατο, παραμένει ανοιχτή, εν μέσω αυξημένης έντασης και αβεβαιότητας για τα επόμενα βήματα.

Η περιοχή παραμένει σε συναγερμό, καθώς η κλιμάκωση των στρατιωτικών ενεργειών και οι διπλωματικές κινήσεις συνθέτουν ένα εύθραυστο σκηνικό με σημαντικές επιπτώσεις για την ασφάλεια, την οικονομία και τη γεωπολιτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/03/2026 - 22:23
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