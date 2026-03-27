G7: «Σταματήστε τώρα τις επιθέσεις σε αμάχους» – Ρούμπιο: Συνέχιση του πολέμου έως και 4 εβδομάδες

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της G7 - Γερμανία, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία και Ηνωμένο Βασίλειο - εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων κατά του άμαχου πληθυσμού και των κρίσιμων υποδομών στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στο Ιράν.

Στο κείμενο της ανακοίνωσης οι επικεφαλής της διπλωματίας τονίζουν ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη σκόπιμη στοχοποίηση αμάχων ή για επιθέσεις κατά διπλωματικών εγκαταστάσεων». Παράλληλα, υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στις πληγείσες περιοχές και τη μείωση των επιπτώσεων που προκαλούν οι συγκρούσεις στις παγκόσμιες οικονομικές και ενεργειακές αλυσίδες, καθώς και στις αλυσίδες εφοδιασμού λιπασμάτων.

Οι υπουργοί επαναλαμβάνουν επίσης τη σημασία της αποκατάστασης της ασφαλούς και ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, επικαλούμενοι το ψήφισμα 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το Δίκαιο της Θάλασσας, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα στην περιοχή αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την παγκόσμια οικονομία και την ασφάλεια των πολιτών.

Το κοινό ανακοινωθέν της G7 έρχεται εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή, με τις διεθνείς δυνάμεις να επανεπιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για διπλωματική επίλυση των συγκρούσεων και προστασία των αμάχων.

Ρούμπιο στους G7: Ο πόλεμος θα συνεχιστεί άλλες 2-4 εβδομάδες

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο ενημέρωσε τους ομολόγους του στην G7, ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για άλλες δύο έως τέσσερις εβδομάδες, ενώ είπε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους χωρίς χερσαία επιχείρηση.