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Λευκός Οίκος και Κογκρέσο σε ρήξη: Το νομοθετικό σχέδιο για την AI αποκαλύπτει διχασμούς
Ειδήσεις
15:59 - 28 Μαρ 2026

Λευκός Οίκος και Κογκρέσο σε ρήξη: Το νομοθετικό σχέδιο για την AI αποκαλύπτει διχασμούς

Reporter.gr Newsroom
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Μια εβδομάδα μετά την παρουσίαση του πολυαναμενόμενου εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη από τον Λευκό Οίκο, η Ουάσιγκτον έχει ανανεώσει την ορμή για την ψήφιση ομοσπονδιακών νόμων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής οδικός χάρτης για το πώς θα επιτευχθεί αυτό.

Το χαλαρό «παιχνίδι» του Λευκού Οίκου για την AI προς το Κογκρέσο αποκαλύπτει ρήγματα κάτω από την εμφανή συναίνεση των Ρεπουμπλικάνων. Στην Σύνοδο Axios AI+DC αυτή την εβδομάδα, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν παράπονα για την έλλειψη σαφήνειας στην ενότητα περί πνευματικών δικαιωμάτων του πλαισίου, ενώ μέλη των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο παρουσίασαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τις επιπτώσεις της AI στους ψηφοφόρους και τα παιδιά.

Ο διευθυντής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, Michael Kratsios, τόνισε αισιόδοξα ότι το Κογκρέσο μπορεί να προχωρήσει σε νομοθεσία, αν και οι διαφωνίες για το πόσο μακριά πρέπει να φτάσει η νομοθεσία απειλούν να καθυστερήσουν την πρόοδο. Όταν ρωτήθηκε αν ο στόχος είναι να σταλεί το νομοσχέδιο στον Πρόεδρο φέτος, απάντησε: «Ναι, θέλουμε να το επιχειρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Παράδειγμα: Ο διαφορετικός τρόπος αντίδρασης της βουλευτή Kat Cammack (R-Fla.) και του γερουσιαστή Josh Hawley (R-Mo.) στην απόφαση δικαστηρίου του Λος Άντζελες που έκρινε υπεύθυνες τις πλατφόρμες Meta και YouTube για εθιστικά προϊόντα τους, δείχνει τις διαιρέσεις.

Η Cammack χαρακτήρισε την απόφαση «δεν είναι τόσο σημαντική όσο νομίζουν κάποιοι», ενώ την θεωρεί «ένα σημείο αναφοράς» για να εναρμονιστούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις της Βουλής και της Γερουσίας σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών online.

Ο Hawley, αντίθετα, την περιέγραψε ως «εξαιρετικά σημαντική» και υποστήριξε ότι το Κογκρέσο πρέπει να απαγορεύσει τα AI chatbots για ανηλίκους.

Κύρια σημεία τριβής

Ασφάλεια παιδιών online: Οι Ρεπουμπλικάνοι διίστανται για το αν πρέπει να θεωρούνται οι πλατφόρμες υπεύθυνες ή να προτιμήσουν πιο ήπιους κανόνες με διαφάνεια και γονικό έλεγχο.

Πνευματικά δικαιώματα: Διαφωνούν για το πώς να προστατευτούν οι δημιουργοί ενώ οι AI εταιρείες εκπαιδεύονται σε προστατευμένο υλικό, αφήνοντας το θέμα στα δικαστήρια, όπως επιθυμεί ο Λευκός Οίκος.

Κέντρα δεδομένων: Υπάρχει αναζήτηση λύσης καθώς αντιμετωπίζεται τοπική αντίδραση λόγω χρήσης ενέργειας και γης, ενώ ο Λευκός Οίκος ζητά προστασία των νοικοκυριών από αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος.

Εσωτερικές διαιρέσεις των Δημοκρατικών: Ο γερουσιαστής Mark Warner (D-Va.) χαρακτήρισε πρόταση για μορατόριουμ στην κατασκευή AI data centers ως «παράλογη», ενώ άλλοι Δημοκρατικοί προσπαθούν να εστιάσουν το μήνυμα του κόμματος για την AI.

Ο βουλευτής Josh Gottheimer (D-N.J.) υποστήριξε ότι η δουλειά τους είναι να παρουσιάσουν σαφή προοπτική και νομοθετικό πρόγραμμα για την AI, ενόψει πιθανής επανεκλογής της Βουλής.

Συνολικά, η νομοθετική προσπάθεια για την τεχνητή νοημοσύνη στο Κογκρέσο αποκαλύπτει ρήγματα τόσο στο Ρεπουμπλικανικό όσο και στο Δημοκρατικό στρατόπεδο, καθιστώντας ασαφή την πορεία προς την ψήφιση νόμου.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/03/2026 - 14:57
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