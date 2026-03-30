Σίσι σε Τραμπ: Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εκτός από εσάς

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, κάλεσε σήμερα τον πρόεδρο των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, να εργαστεί για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες στις τιμές ενέργειας.

Σε παρέμβασή του στο συνέδριο Egypt Energy Show 2026, που διεξάγεται στο Κάιρο, ο Σίσι τόνισε: «Λέω στον πρόεδρο Τραμπ: κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο στην περιοχή μας στον Κόλπο εκτός από εσάς».

Ο Αιγύπτιος ηγέτης επισήμανε τους κινδύνους από πιθανές ελλείψεις εφοδιασμού και εκτίναξη τιμών, υπενθυμίζοντας προειδοποιήσεις αναλυτών ότι «η τιμή ενός βαρελιού πετρελαίου θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 200 δολάρια, και αυτό δεν είναι υπερβολή».

Η Αίγυπτος, παραδοσιακός στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ και αποδέκτης υποστήριξης από πλούσιες χώρες του Κόλπου, έχει καταδικάσει τις ιρανικές επιθέσεις σε αραβικά κράτη και προωθεί διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποφυγή ευρύτερης περιφερειακής σύρραξης.

Παράλληλα, ο Τζάσεμ Μοχάμεντ Αλμπουντάιουι, γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσει ζωτικές θαλάσσιες οδούς και καταδίκασε το κλείσιμο των Στενών του Χορμούζ από το Ιράν, καθώς και τις επιθέσεις του σε ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς το συνέδριο, ο Αλμπουντάιουι τόνισε ότι η ιρανική επιθετικότητα συνιστά απειλή για τον κόσμο. «Οι βάναυσες ιρανικές απειλές κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων και το κλείσιμο των Στενών του Χορμούζ αποτελούν όχι μόνο κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά και άμεση απειλή για την παγκόσμια ενέργεια», υπογράμμισε.

Από την αρχή της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, τα κράτη μέλη του GCC – Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Κουβέιτ, Ομάν και Μπαχρέιν – έχουν δεχθεί επιθέσεις με drones και πυραύλους, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας στην περιοχή.