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Ρωσία: Απέλασε Βρετανό διπλωμάτη κατηγορώντας τον για οικονομική κατασκοπεία
Ειδήσεις
18:16 - 30 Μαρ 2026

Ρωσία: Απέλασε Βρετανό διπλωμάτη κατηγορώντας τον για οικονομική κατασκοπεία

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία απέλασε τη Δευτέρα (30/3) ένα Βρετανό διπλωμάτη, κατηγορώντας τον για οικονομική κατασκοπεία, και προειδοποίησε τους πολίτες της να μην έχουν καμία επαφή με άλλα μέλη της βρετανικής πρεσβείας - μια κίνηση που το Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτήρισε από την πλευρά του ως εκφοβισμό.      

Αναλυτικά, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), ανακοίνωσε ότι διαπίστωσε πως ο δεύτερος γραμματέας Άλμπερτους Γκέρχαρντους Γιάνσε φαν Ρένσμπουργκ «διεξήγαγε δραστηριότητες πληροφοριών και υπονόμευσης που απειλούν την ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις κατηγορίες «εντελώς απαράδεκτες», κατηγορώντας τη Μόσχα ότι παρενοχλεί τους διπλωμάτες της «διακινώντας κακόβουλες και παντελώς αβάσιμες κατηγορίες».

Εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, η Μόσχα κατηγορεί τη Βρετανία ότι διεξάγει κατασκοπευτική δραστηριότητα με στόχο την αποσταθεροποίηση της Ρωσίας, σε επίπεδο που -όπως υποστηρίζει- δεν έχει παρατηρηθεί από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Σύμφωνα με το Reuters, η Βρετανία, -η οποία στηρίζει την Ουκρανία με οικονομική και στρατιωτική βοήθεια-, θεωρεί τη Ρωσία τη μεγαλύτερη άμεση απειλή της και κατηγορεί τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών για εκτεταμένες κυβερνοεπιθέσεις, δολοφονίες και επιχειρήσεις δολιοφθοράς σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο.

Η Βρετανία ως «Νο1 δημόσιος εχθρός» της Ρωσίας

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι ο φαν Ρένσμπουργκ είναι ο 16ος Βρετανός διπλωμάτης που απελαύνεται από τη Μόσχα τα τελευταία δύο χρόνια. Η FSB υποστήριξε ότι είχε επιχειρήσει «να αποκτήσει ευαίσθητες πληροφορίες κατά τη διάρκεια ανεπίσημων συναντήσεων με Ρώσους ειδικούς στον τομέα της οικονομίας».

«Για την αποφυγή αρνητικών συνεπειών, συμπεριλαμβανομένης της ποινικής ευθύνης, η FSB της Ρωσίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν συναντήσεις με Βρετανούς διπλωμάτες», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκουν επαναπροσέγγιση με τη Μόσχα και διαμεσολάβηση για ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η Βρετανία έχει αναδειχθεί από τη Ρωσία σε «Νο1 δημόσιο εχθρό».

Δυτικοί διπλωμάτες στη Μόσχα αναφέρουν ότι η εντατική παρακολούθηση και η παρενόχληση είναι συχνό φαινόμενο, ενώ οι λεγόμενοι «κανόνες της Μόσχας» (Moscow Rules), που είχαν διαμορφωθεί την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης για την αποφυγή εφησυχασμού, έχουν πλέον επικαιροποιηθεί.

Σημειώνεται ότι οι διπλωματικές αποστολές στη Μόσχα θεωρούνται πλέον από τις πιο δύσκολες παγκοσμίως για τις δυτικές χώρες.Η Ρωσία, από την πλευρά της, διαμαρτύρεται εδώ και καιρό ότι και οι δικοί της διπλωμάτες υφίστανται συστηματική παρενόχληση σε μεγάλες δυτικές πρωτεύουσες, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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