ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιδιωτικό χρέος - «βόμβα» €407 δισ. απειλεί την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
Οικονομία
18:11 - 30 Μαρ 2026

Ιδιωτικό χρέος - «βόμβα» €407 δισ. απειλεί την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας συνεχίζεται, αλλά το ιδιωτικό χρέος παραμένει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και φορείς χάραξης πολιτικής, όπως καταδεικνύει το τελευταίο τριμηνιαίο δελτίο του ΙΟΒΕ σε συνεργασία με τη Cepal. Το «Δελτίο για το Ιδιωτικό Χρέος στην Ελληνική Οικονομία» παρέχει μια αναλυτική εικόνα της κατάστασης, με έμφαση στη δυναμική της αγοράς ακινήτων και στην εξέλιξη των ιδιωτικών υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με το δελτίο, το συνολικό ιδιωτικό χρέος έφτασε τα 407,6 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025, αντιστοιχώντας στο 164% του ΑΕΠ. Η αύξηση οφείλεται τόσο στην πιστωτική επέκταση όσο και στη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, που φτάνουν τα 235,6 δισ. ευρώ ή το 58% του συνόλου, κυρίως σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει ότι η πρόκληση δεν περιορίζεται στα τραπεζικά δάνεια, αλλά διαπερνά ολόκληρη τη σχέση των πολιτών και των επιχειρήσεων με το κράτος.

Τα τραπεζικά δάνεια ανέρχονται συνολικά σε 245 δισ. ευρώ, ή περίπου στο 99% του ΑΕΠ, με τις επιχειρήσεις να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Παρά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων την τελευταία δεκαετία, αυτά παραμένουν στο 30% του συνόλου, δηλαδή 73,9 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος πλέον διαχειρίζεται από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, δείχνοντας πρόοδο αλλά όχι πλήρη επίλυση.

Τα νοικοκυριά εξακολουθούν να πιέζονται, με την αύξηση του κόστους στέγασης και τα χαμηλά επίπεδα αποταμίευσης να περιορίζουν την ικανότητά τους να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Παρά τη βελτίωση εισοδημάτων και απασχόλησης, πολλά νοικοκυριά βασίζονται ακόμη σε δανεισμό ή ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων για την κάλυψη βασικών αναγκών.

Παρά την ανάπτυξη 2,1% της ελληνικής οικονομίας το 2025, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, οι κίνδυνοι εντείνονται το 2026 λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και αύξησης των τιμών ενέργειας, που μπορούν να ενισχύσουν τον πληθωρισμό και το κόστος δανεισμού, δυσχεραίνοντας περαιτέρω την εξυπηρέτηση του χρέους.

Το ιδιωτικό χρέος παραμένει επομένως όχι μόνο κληρονομιά της ελληνικής κρίσης, αλλά και βασικό περιοριστικό στοιχείο για τη μελλοντική ανάπτυξη της οικονομίας, σημειώνει συμπερασματικά το ΙΟΒΕ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 30/03/2026 - 18:24
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΙΟΒΕ: Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο, με αμετάβλητη καταναλωτική εμπιστοσύνη
Οικονομία

ΙΟΒΕ: Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο, με αμετάβλητη καταναλωτική εμπιστοσύνη

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση απαλλάσσει τους πολίτες από τα χρέη αλλά όχι από τις κατασχέσεις
Πολιτική

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση απαλλάσσει τους πολίτες από τα χρέη αλλά όχι από τις κατασχέσεις

ΙΟΒΕ: Στα €417 δισ. ευρώ το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα – Υψηλές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
Οικονομία

ΙΟΒΕ: Στα €417 δισ. ευρώ το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα – Υψηλές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν σπάει τον φαύλο κύκλο του ιδιωτικού χρέους
Πολιτική

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν σπάει τον φαύλο κύκλο του ιδιωτικού χρέους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ