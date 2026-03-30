ΔΝΤ: Πολεμικό σοκ με αύξηση τιμών και επιβράδυνση ανάπτυξης παγκοσμίως

Ένα «παγκόσμιο, αλλά ασύμμετρο» σοκ απειλεί τις οικονομίες του πλανήτη εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τις χώρες που μόλις ξεπερνούσαν προηγούμενες κρίσεις.

Το Ταμείο υπογραμμίζει ότι οι χώρες της Αφρικής και της Ασίας που εξαρτώνται από εισαγωγές πετρελαίου δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν επαρκείς προμήθειες, «ακόμη και με αυξημένο κόστος». Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στο ιστολόγιο του ΔΝΤ, «όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερη ανάπτυξη».

Ο τελικός αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της σύγκρουσης, ενώ ένα παρατεταμένο επεισόδιο θα μπορούσε να διατηρήσει υψηλή την ενέργεια και τον πληθωρισμό σε περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Ανοδος τιμών σε ενέργεια και τρόφιμα

Η τιμή του Brent εκτινάχθηκε προς τα 115 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, με προοπτική για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση που έχει καταγραφεί. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε τις απειλές κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν, αυξάνοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου, που ξεκίνησε με τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι αυξήσεις στις τιμές τροφίμων και λιπασμάτων επηρεάζουν ήδη χώρες από τη Μέση Ανατολή έως τη Λατινική Αμερική, θέτοντας τις φτωχότερες οικονομίες σε κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας. Η διακοπή προμηθειών από τον Περσικό Κόλπο συμπίπτει με την περίοδο σποράς στο βόρειο ημισφαίριο, απειλώντας τις φετινές συγκομιδές.

Οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ σημειώνουν ότι στις χώρες χαμηλού εισοδήματος οι δαπάνες για τρόφιμα αντιστοιχούν στο 36% των συνολικών καταναλωτικών δαπανών, έναντι 20% στις αναδυόμενες οικονομίες και μόλις 9% στις ανεπτυγμένες. Κάθε αύξηση στις τιμές λιπασμάτων και τροφίμων δεν αποτελεί μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικοπολιτικό πρόβλημα, ειδικά σε χώρες με περιορισμένους δημοσιονομικούς πόρους.

Το ΔΝΤ αναμένεται να δημοσιεύσει αναλυτική έκθεση για την παγκόσμια οικονομία τον επόμενο μήνα, ενόψει των εαρινών συνεδριάσεων των υπουργών Οικονομικών και διοικητών κεντρικών τραπεζών στην Ουάσινγκτον.