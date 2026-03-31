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© UNHCR/Hossein Eidizadeh
© UNHCR/Hossein Eidizadeh
Ειδήσεις
13:27 - 31 Μαρ 2026

Ιράν: Πρόσφυγες και τοπικές κοινότητες υπό τεράστια πίεση

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν αντιμετωπίζει μια ραγδαία επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση, σημειώνει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Η πρόσφατη στρατιωτική κλιμάκωση έχει προκαλέσει απότομη αύξηση των εσωτερικών μετακινήσεων πληθυσμού σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τις εθνικές αρχές, από 600.000 έως 1 εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους αναζητώντας ασφάλεια. 

Το Ιράν φιλοξενεί 1,65 εκατομμύρια Αφγανούς πρόσφυγες που χρειάζονται διεθνή προστασία, οι οποίοι ζουν μαζί με ευάλωτα μέλη των κοινοτήτων υποδοχής. Τώρα, καθώς η σύγκρουση εντείνεται, οι δυσκολίες αυξάνονται τόσο για τις προσφυγικές όσο και για τις ιρανικές οικογένειες. Οι συνεχείς αεροπορικές επιθέσεις καθιστούν ολοένα και πιο δύσκολο για τους ανθρώπους να εργαστούν, να μετακινηθούν με ασφάλεια ή να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες προστασίας που έχουν άμεση ανάγκη.

Η απώλεια εισοδήματος αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία. Μία μητέρα απευθύνθηκε στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, περιγράφοντας τα οριακά διλήμματα που αντιμετωπίζει:

«Μένουμε χωρίς φαγητό για μέρες. Εγώ το αντέχω, αλλά τα πολύ μικρά παιδιά μου όχι. Ο ήχος των εκρήξεων μας έχει φέρει στα όριά μας.»

Ένας πρόσφυγας, γεννημένος στο Ιράν αφού η οικογένειά του διέφυγε από διώξεις, μας είπε:

«Σας παρακαλώ, βοηθήστε μας. Η ζωή ήταν πολύ δύσκολη ακόμη και πριν: φτώχεια, πληθωρισμός και ακριβά φάρμακα. Τώρα, λόγω του πολέμου, ακόμη και τα ειδικά φάρμακα που χρειάζομαι έχουν γίνει δυσεύρετα

Ένας πατέρας, εκτοπισμένος ήδη πολλές φορές μέσα στα τελευταία χρόνια, μοιράστηκε τον φόβο που βιώνει η οικογένειά του:

«Βλέπουμε τον θάνατο μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Έχουμε φύγει από το σπίτι μας και ζούμε σε μία μικρή δημόσια αίθουσα με πολλές άλλες αφγανικές οικογένειες. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω ούτε για να εργαστούμε. Το φαγητό που φέραμε έχει σχεδόν τελειώσει. Μετά από αυτό, η μοίρα μας είναι άγνωστη

Η πρόσβαση σε τρόφιμα και βασικές υπηρεσίες γίνεται όλο και πιο δύσκολη, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές όπου ζει η πλειονότητα των προσφύγων.

Παρά τις προκλήσεις αυτές, η Ύπατη Αρμοστεία μαζί με άλλες οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών, συνεχίζει να προσφέρει καθημερινά σωτήρια βοήθεια εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο. Διατηρούμε τις γραμμές επείγουσας επικοινωνίας ανοικτές και ενισχύουμε την οικονομική βοήθεια στους εκτοπισμένους, έτσι ώστε να μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.

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