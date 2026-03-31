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ΕΕ: Οι κυβερνήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση λόγω Ιράν
Ειδήσεις
13:07 - 31 Μαρ 2026

ΕΕ: Οι κυβερνήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση λόγω Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να προετοιμαστούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης με το Ιράν, όπως προειδοποιεί ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, σε επιστολή του προς τους υπουργούς Ενέργειας των κρατών-μελών. Η επιστολή εκδόθηκε ενόψει έκτακτης υπουργικής συνόδου με θέμα την κρίση στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Γιόργκενσεν υπογραμμίζει ότι, παρά τον περιορισμένο μέχρι στιγμής αντίκτυπο στην τροφοδοσία ενέργειας, τα κράτη της ΕΕ πρέπει να λάβουν έγκαιρα μέτρα για πιθανή παρατεταμένη αναταραχή, επικεντρώνοντας τη δράση τους στη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Ανάμεσα στις προτάσεις του είναι ο περιορισμός μετακινήσεων, όπως λιγότερη οδήγηση ή αεροπορικά ταξίδια.

Σύμφωνα με το Euronews, η επιστολή ζητά από τα κράτη-μέλη να καταγράψουν τη διαθέσιμη δυναμικότητα της αγοράς και να προτείνουν πρακτικά μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης, την ώρα που η παγκόσμια αγορά αντιμετωπίζει έλλειμμα 11 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ημερησίως και πάνω από 300 εκατ. κυβικά μέτρα LNG την ημέρα. Μάλιστα, η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την περιοχή, καθώς καλύπτει πάνω από το 40% των εισαγωγών καυσίμων αεριωθούμενων και ντίζελ.

Οι υπουργοί Ενέργειας και Οικονομικών της G7 παρακολουθούν στενά την κατάσταση και δηλώνουν έτοιμοι να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της αγοράς, ενώ η συζήτηση στην ΕΕ εστιάζει σε συντονισμό για τη διαθεσιμότητα και την προσιτή τιμή ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων.

Στο σύνολο και παρά το γεγονός ότι η συνολική προσφορά πετρελαίου παραμένει διαχειρίσιμη προς το παρόν, η Ευρώπη παραμένει ευάλωτη σε ντίζελ και καύσιμα αεροσκαφών, όπου περίπου το 20% των εισαγωγών προέρχεται από τη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/03/2026 - 15:42
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