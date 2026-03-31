ΥΠΕΞ: «Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα» για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός – Ποια σενάρια εξετάζονται

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Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα της μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

«Οι όποιες δυνατότητες υπάρχουν δε γίνεται να δημοσιοποιηθούν για λόγους ασφαλείας», τόνισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

«Είμαστε σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα μεταφοράς του Αγίου Φωτός».

Σύμφωνα, πάντως, με τον Υφ. Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδο, το ΥΠΕΞ σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία έχει λάβει όλα τα μέτρα για τη μετάβαση της ελληνικής αντιπροσωπείας στα Ιεροσόλυμα και τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

Την Τετάρτη (1/4) αναμένεται να αποφασιστεί πόσοι και ποιοι αναμένεται να πάνε στα Ιεροσόλυμα για την Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός, ενώ την ίδια ώρα εξετάζεται και ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφερθεί στην Ελλάδα.

Μάλιστα, αν η κατάσταση στην περιοχή είναι έκρυθμη δεν αποκλείεται το Άγιο Φως να έρθει στην Ελλάδα ακόμα και μέσω Αιγύπτου.

Το μόνο σίγουρο ότι η αποστολή που θα συνοδεύει το Άγιο Φως θα είναι ολιγομελής, όπως την περίοδο της καραντίνας του κορονοϊού.

Αν ο εναέριος χώρος είναι «κλειστός», τότε εξετάζονται 2 σενάρια:

Το Άγιο Φως να μεταφερθεί αρχικά οδικώς μέχρι το αεροδρόμιο της Αιγύπτου

Να μεταφερθεί μέσω Ιορδανίας από το αεροδρόμιο του Αμμάν

Η κ. Ζωχιού, από την πλευρά της, γνωστοποίησε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στην Τρίπολη της Λιβύης, εξαιτίας ακραίων καιρικών συνθηκών.

Η επίσκεψη επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Απριλίου, λίγες ημέρες μετά τη μετάβασή του στη Βεγγάζη.